快訊

美放行Nvidia晶片銷陸！商務部長曝關鍵原因：要讓他們上癮

花蓮壽豐暗夜惡火4人命喪火窟…僅夫妻逃出 民眾質疑消防車太慢

影／鄭文燦7度出庭終露笑意 勘驗完證實決策者是「他」

美財長：美中關稅寬限期8月12日具彈性 發H20許可證是先前雙方交換條件

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國財政部長貝森特6月27日赴國會山莊參加參議院共和黨午餐會後向記者發表講話。法新社
美國財政部長貝森特6月27日赴國會山莊參加參議院共和黨午餐會後向記者發表講話。法新社

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15日接受彭博電視專訪時表示，原定於8月結束的美中關稅休戰期限具有彈性，並稱雙方談判「目前進展非常順利」。

美中談判代表預計將於未來數周內舉行會晤，貝森特是美方的主導角色。他說：「我告訴市場參與者，不用擔心8月12日。」他指的是雙方於5月12日宣布的90天寬限期將在8月12日屆滿。

貝森特表示，希望能盡快與中國大陸國務院副總理何立峰會面，地點可能選在第三國，時間則可能落在中國領導層8月初舉行的重要會議前後。此會議或許是指中共每年夏季的北戴河會議。

他說：「我們仍在協調安排中，中國領導階層在8月初有一場重要會議。我們正嘗試安排是否能在那項會議之前或之後，在第三國舉行會談。」

輝達（Nvidia）公司日前在一篇部落格貼文中表示，美國政府近期已向該公司保證，將核發向中國企業銷售H20 GPU的許可證。貝森特在彭博電視訪問中證實此事，並指出，發放這些許可證是川普政府在與中國談判時所提出的交換條件之一。

他說：「你可以說，這是我們在日內瓦和倫敦談判時使用的一項籌碼。這一切就像是一幅拼圖，他們有我們想要，我們也有他們想要的，目前進展非常順利。」

關稅 川普

延伸閱讀

白宮政策急轉彎…輝達H20晶片銷陸解禁 台鏈率先受惠

日本水產品時隔2年恢復銷往大陸 3業者獲准登記

讀賣：中國拉攏日本！日本和牛可望時隔24年恢復出口中國

貝森特未來幾周將與中方官員會面？ 陸外交部16字回應

相關新聞

對台灣關稅「略高於10％」？ 川普：很快將對其餘小國發關稅信

美國總統川普周二（15日）表示，對於規模較小國家的美國關稅稅率通知信函很快就會發出，並表示可能對這些國家設定「略高於10...

美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅

美國川普政府向各國陸續寄出關稅通知函，不過美國總統川普也沒有把話說死，指關稅還有談判的餘地；川普15日表示，他與印尼總統...

川普再度發動關稅戰 謝金河：常識治國+激將法見效

在對等關稅豁免90天期限屆滿後，美國總統川普再度發動新一回合的關稅戰，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，這幾天公布的加拿大...

台美談判關鍵領域有共識 無人機、太陽能關鍵材料輸美恐面臨新關稅

立法院外交國防委員會今邀請政府部門報告台美對等關稅談判進度，根據書面報告，外交部指出，雙方歷經三次實體談判及多次線上溝通...

加拿大總理卡尼暗示要美國取消關稅很難 仍會努力談判

加拿大總理卡尼周二（15日）表示，目前幾乎沒有跡象指向川普政府願意達成完全取消關稅的貿易協議。但他相信，加拿大與美國的談...

美財長：美中關稅寬限期8月12日具彈性 發H20許可證是先前雙方交換條件

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15日接受彭博電視專訪時表示，原定於8月結束的美中關稅休戰期限具有彈性，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。