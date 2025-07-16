美財長：美中關稅寬限期8月12日具彈性 發H20許可證是先前雙方交換條件
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15日接受彭博電視專訪時表示，原定於8月結束的美中關稅休戰期限具有彈性，並稱雙方談判「目前進展非常順利」。
美中談判代表預計將於未來數周內舉行會晤，貝森特是美方的主導角色。他說：「我告訴市場參與者，不用擔心8月12日。」他指的是雙方於5月12日宣布的90天寬限期將在8月12日屆滿。
貝森特表示，希望能盡快與中國大陸國務院副總理何立峰會面，地點可能選在第三國，時間則可能落在中國領導層8月初舉行的重要會議前後。此會議或許是指中共每年夏季的北戴河會議。
他說：「我們仍在協調安排中，中國領導階層在8月初有一場重要會議。我們正嘗試安排是否能在那項會議之前或之後，在第三國舉行會談。」
輝達（Nvidia）公司日前在一篇部落格貼文中表示，美國政府近期已向該公司保證，將核發向中國企業銷售H20 GPU的許可證。貝森特在彭博電視訪問中證實此事，並指出，發放這些許可證是川普政府在與中國談判時所提出的交換條件之一。
他說：「你可以說，這是我們在日內瓦和倫敦談判時使用的一項籌碼。這一切就像是一幅拼圖，他們有我們想要，我們也有他們想要的，目前進展非常順利。」
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