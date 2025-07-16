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美印尼協議成「礦坑金絲雀」 專家：未來1物料是談判關鍵

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普15日在白宮回應記者。路透
美國總統川普15日在白宮回應記者。路透

日經亞洲報導，美國總統川普15日宣布與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）直接談判，並且達成貿易協議，印尼輸美商品關稅從32%降至19%，並且印尼承諾購買美國的能源、農產品和波音飛機。專家指出，美國-印尼協議將成為「礦坑裡的金絲雀」，讓其他國家得以觀察未來發展走向，且關鍵礦產可能是促成協議的一大因素。

川普在社群發文表示，印尼承諾購買價值150億美元的美國能源、45億美元的美國農產品，以及50架波音客機，「其中許多是777型」；另外，川普稱印尼將對美國完全打開市場。

川普上周對印尼發出32%關稅通知信，他稱與普拉伯沃直接談判後，對其出口商品關稅降至19%。

根據美國貿易代表辦公室資料，美國與印尼在2024年的雙邊商品貿易總額約為383億美元，美方當年對印尼的商品貿易逆差為179億美元。

印尼是繼英國、中國大陸與越南之後，與美國達成貿易協議的國家。

地緣政治風險顧問公司APCO的經濟安全政策資深主任、川普第一任期白宮官員朗恩（Jon Lang）表示，印尼協議將成為「礦坑中的金絲雀」，讓其他國家得以觀察未來發展走向。「礦坑中的金絲雀」指的是某種早期警訊或預兆，提醒即將發生的潛在問題或危險。

朗恩表示：「我最關注的是，華府是否利用那些關稅信，來施壓或改善協議條件。」

朗恩引述川普提到對印尼銅礦特別感興趣，並指出關鍵礦物的角色可能是促成協議的一大因素，「鑑於目前對關鍵礦物與更廣泛原物料來源的高度關注，未來類似商品的協議可能會成為一種模式。」

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