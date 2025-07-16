川普再度發動關稅戰 謝金河：常識治國+激將法見效

在對等關稅豁免90天期限屆滿後，美國總統川普再度發動新一回合的關稅戰，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，這幾天公布的加拿大35%，歐盟及墨西哥都是30%，最新的是俄羅斯100%，川普說如果俄羅斯沒有在期限內和烏克蘭達成停戰協議，將對俄羅斯課100%關稅。

「這可以看出川普的關稅戰，有很大的成分是他的自由心證」，謝金河表示，而且川普把關稅武器化，像是威脅金磚國若結盟對付美國，將再加10%關稅，巴西的魯拉頂嘴，川普立刻加到50%。俄羅斯的100%，也是有威脅的成分。

川普這次對日本課25%的稅，有兩個談不攏，謝金河表示，一個是汽車，一個是稻米，對川普來說，汽車都一樣，為什麼日本人打死都不開美國車？對川普來說，同樣都是米飯，為什麼日本人不吃美國米？川普不知道的是美國車大，又耗油，而且日本的停車格都很小，美國車停不進去。日本米也是如此，美國米一定沒有辦法拿來做壽司，在這種情況下，日本首相石破茂很難說動川普。

謝金河表示，川普發揮常識治國最精典的是「他天天逼鮑爾降息」，所有不好聽的話都說了，但鮑爾不為所動。川普被逼急了，像個經濟分析師拿著手板，把全世界主要國家的利率放在手板上比一比，台灣的2%也在榜上。美國的利率高不高？大家一看就懂。

謝金河表示，這次中東國家知道川普喜歡數大就是美。沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國都端出天文數字投資美國，川普開心得不得了。這次川普用激將法，逼出歐盟提高軍事支出，並且增加對烏克蘭的援助，這些運用常識加激將法，有時候很有效。