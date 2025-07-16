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美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

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美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普總統。（歐新社）
美國總統川普總統。（歐新社）

美國川普政府向各國陸續寄出關稅通知函，不過美國總統川普也沒有把話說死，指關稅還有談判的餘地；川普15日表示，他與印尼總統直接談判，並達成貿易協議；川普說，這項協議為美國完全打開印尼市場，印尼也承諾購買美國的能源、農產品和波音飛機，並支付19%的關稅。

美國近期陸續向各國寄送關稅通知函，目前已累積達25國，其中擬於8月1日起向印尼課徵32%的關稅，不過川普日前表示，仍開放各國持續與美國談判。

川普15日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與受高度尊敬的印尼總統直接談判，並與印尼達成協議。

川普15日稍晚表示，這項他與印尼總統對話後達成的貿易協議將首次為美國完全打開印尼市場；川普指出，這項協議讓印尼承諾購買150億美元的美國能源、45億美元的美國農產品和50架波音飛機。

川普說，這是史上首次，美國的畜牧、農民和漁民將獲得完整的印尼市場。

此外，川普表示，印尼出口到美國的產品將支付19％的關稅，而美國出口到印尼的產品則獲得零關稅；川普說，如果有任何來自更高關稅國家在印尼轉運商品，該商品將會在高關稅之上再被課徵額外19%的關稅。

關稅 川普

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