美中貿易回溫？波音1日交付陸3架737Max

美國波音公司七月十三日罕見在一日內向中國大陸三家航空公司交付三架七三七Max，外界解讀為美中貿易關係回溫的跡象。波音公司尚未針對其向大陸航空公司的交付對外評論。

據航班追蹤網站Flightradar24數據，這三架七三七Max客機自美國西雅圖出發，於當地時間十三日上午八時四十五分起一小時內陸續升空，首站飛往夏威夷檀香山進行常規中轉，再轉飛中國大陸。三架飛機均已註冊為中國籍，分別由廈門航空、上海航空和山東航空接收。

彭博分析，波音向中國大陸交付客機的進度和過程，向來被視為中美貿易關係健康與否的重要晴雨表。當前中美關係已有所回暖，兩國就貿易議題已達初步框架協議，預計達成協議，並可能促成美國總統川普與大陸國家主席習近平雙邊峰會。

這與四月的緊張局勢形成鮮明對比。當時作為對川普政府對中國產品徵收最高百分之一四五關稅的反制措施，中方曾暫時停止接收波音飛機，並提高對美關稅。

彭博認為，對中方交付增加，幫助波音清空庫存，這些庫存來自於因七三七Max連兩起空難而長期停飛期間所製造的最終批次飛機。據波音官網，截至六月底，波音今年以來已向中方交付了廿八架飛機。