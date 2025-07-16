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美中協議見成效？ 陸6月稀土出口激增創高

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

川普政府祭出關稅戰後，大陸以管制稀土出口作為反制，影響全球供應鏈。港媒南華早報報導，大陸六月稀土出口激增，同比增長百分之六十，創二○○九年十二月以來新高。分析人士指，這顯示大陸與美國就關鍵礦物貿易達成協議的初步成效，局勢已見解凍。

據大陸海關最新數據，大陸六月稀土出口達七七四二點二噸，較去年同期的四八二八點七噸增長百分之六十，也較今年五月的五八六五噸增長百分之卅二，涵蓋礦物及金屬形式。大陸出口管制不僅涵蓋十七種稀土元素中的七種，還包括含有微量管制材料的磁體。

南華早報指出，近期稀土出口成為全球貿易焦點。北京四月收緊出口管制，此舉被解讀為對美限制半導體出口及加徵關稅的回應，旨在強化在供應鏈中主導地位。

不過，六月底美中局勢出現解凍態勢。華爾街日報指，北京已向部分美國製造商發放六個月的出口許可證。大陸商務部亦表示，將優化對歐洲國家的出口審批流程，便於歐洲企業合法貿易。歐洲對大陸稀土及磁體依賴甚深，近期的供應中斷確實讓歐洲企業深感不安。

關稅 川普

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