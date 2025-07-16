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台美談判關鍵領域有共識 無人機、太陽能關鍵材料輸美恐面臨新關稅

聯合報／ 記者張文馨、編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普再度動用貿易擴張法，無人機、無人飛行器零件及太陽能關鍵材料多晶矽等商品輸入美國可能面臨新關稅。新華社
美國總統川普再度動用貿易擴張法，無人機、無人飛行器零件及太陽能關鍵材料多晶矽等商品輸入美國可能面臨新關稅。新華社

立法院外交國防委員會今邀請政府部門報告台美對等關稅談判進度，根據書面報告，外交部指出，雙方歷經三次實體談判及多次線上溝通，已針對多項關鍵領域凝聚共識。

國安會報告提到我經貿安全防護作為，包含強化我供應鏈安全韌性，加強高科技貨品出口管制，打擊「中」製產品境外「洗產地」及反制科技竊密挖角。

川普再動用貿易擴張法

彭博資訊報導，美國總統川普再度動用貿易擴張法第二三二條，以國家安全考量為由，針對無人機、無人飛行器零件及太陽能關鍵材料多晶矽等展開進口調查，這些商品輸入美國可能面臨新關稅。

美國商務部在七月一日依據貿易擴張法第二三二條啟動調查，針對被認定為國家安全關鍵產業的商品進行審查，並且可能實施專項關稅。依據該法規定，商務部長需在二七○天內提交調查結果。如果調查結果認定相關進口對國家安全構成威脅，川普將可對這些輸美商品課徵關稅。

其中一項調查聚焦於「無人飛行器系統及其零件與組件」的進口，另一項則針對多晶矽及其衍生產品出口至美國的情況進行調查。

雖然文件並未點名任何國家，但是，中國無人機製造商大疆創新在全球消費市場占據主導地位，另外，中國也在全球太陽能供應鏈扮演重要的角色。

我外交部表示，台美雙方歷經三次實體談判及多次線上磋商及溝通，雙方都肯認談判的持續推進；台美雙方都期待強化經貿合作，也希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多機會。

我持續關注美科技新政

外交部表示，外交部會持續落實賴總統提出之「深化台美經貿關係的路徑圖」，透過台美既有對話機制和管道，與相關部會合作，共同降低美國總統川普關稅政策可能造成之衝擊，並掌握在美國再工業化過程中我方的產業機會；外交部也將持續密切關注川普政府各項經貿科技新政，積極拓展台美合作契機。

我國行政院經貿談判辦公室表示，分析美方迄今寄出新稅率信函的處理，其著重全盤性考量尤以貿易逆差為關鍵，七月八日期限前與美方的談判具體進度，與寄出信函的做法並無必然關係或具一致性。

經貿辦舉例，如柬埔寨和歐盟都與美方談判告一段落，仍收到新稅率的通知信函，越南則是談完了還沒收到信。

經貿辦指出，美方雖對各國送出信函，但因談判仍在進行中，則該等稅率並非各國的最終稅率；美國信函的主要目的，或在增加各國與美國談判之動能與力道。

關稅 川普

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