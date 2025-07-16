台美談判關鍵領域有共識 無人機、太陽能關鍵材料輸美恐面臨新關稅

立法院外交國防委員會今邀請政府部門報告台美對等關稅談判進度，根據書面報告，外交部指出，雙方歷經三次實體談判及多次線上溝通，已針對多項關鍵領域凝聚共識。

國安會報告提到我經貿安全防護作為，包含強化我供應鏈安全韌性，加強高科技貨品出口管制，打擊「中」製產品境外「洗產地」及反制科技竊密挖角。

川普再動用貿易擴張法

彭博資訊報導，美國總統川普再度動用貿易擴張法第二三二條，以國家安全考量為由，針對無人機、無人飛行器零件及太陽能關鍵材料多晶矽等展開進口調查，這些商品輸入美國可能面臨新關稅。

美國商務部在七月一日依據貿易擴張法第二三二條啟動調查，針對被認定為國家安全關鍵產業的商品進行審查，並且可能實施專項關稅。依據該法規定，商務部長需在二七○天內提交調查結果。如果調查結果認定相關進口對國家安全構成威脅，川普將可對這些輸美商品課徵關稅。

其中一項調查聚焦於「無人飛行器系統及其零件與組件」的進口，另一項則針對多晶矽及其衍生產品出口至美國的情況進行調查。

雖然文件並未點名任何國家，但是，中國無人機製造商大疆創新在全球消費市場占據主導地位，另外，中國也在全球太陽能供應鏈扮演重要的角色。

我外交部表示，台美雙方歷經三次實體談判及多次線上磋商及溝通，雙方都肯認談判的持續推進；台美雙方都期待強化經貿合作，也希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多機會。

我持續關注美科技新政

外交部表示，外交部會持續落實賴總統提出之「深化台美經貿關係的路徑圖」，透過台美既有對話機制和管道，與相關部會合作，共同降低美國總統川普關稅政策可能造成之衝擊，並掌握在美國再工業化過程中我方的產業機會；外交部也將持續密切關注川普政府各項經貿科技新政，積極拓展台美合作契機。

我國行政院經貿談判辦公室表示，分析美方迄今寄出新稅率信函的處理，其著重全盤性考量尤以貿易逆差為關鍵，七月八日期限前與美方的談判具體進度，與寄出信函的做法並無必然關係或具一致性。

經貿辦舉例，如柬埔寨和歐盟都與美方談判告一段落，仍收到新稅率的通知信函，越南則是談完了還沒收到信。

經貿辦指出，美方雖對各國送出信函，但因談判仍在進行中，則該等稅率並非各國的最終稅率；美國信函的主要目的，或在增加各國與美國談判之動能與力道。