歐盟敲定對美關稅報復清單 波音入列

隨著跨大西洋貿易緊張局勢加劇，歐盟已敲定第二份對美關稅反制清單，涵蓋價值七二○億歐元（約新台幣二點五兆）的美國商品，其中包括波音飛機、汽車和波本威士忌等重要美國商品。

根據彭博資訊取得、長達二百○六頁的反制清單，歐盟擬加徵關稅的美國商品還包括機械設備、化工和塑料製品、醫療器械、電氣設備、紅酒與其他農產品。

這份清單原本計劃針對價值九百五十億歐元的美國商品，但在與企業和成員國協商後縮減。若要實施這份清單，須經歐盟成員國批准。

文件指出，歐盟選擇報復商品的標準包括：是否容易尋求替代供應來源，以及商品是否具有產地轉移風險。進口軍用品則不在加徵關稅之列。

美國總統川普四月初宣布對歐盟多數商品加徵百分之二十的對等關稅，該稅率隨後被暫時下調至百分之十，為貿易協商留出空間。川普政府還對汽車和汽車零組件加徵百分之二十五的關稅。

歐盟十三日宣布，將暫緩對美國關稅第一波反制措施至八月初生效，希望持續與美方談判解決貿易分歧。第一波反制是回應美方對進口鋼鋁課徵百分之五十關稅，可能波及二百一十億歐元的美國商品。

川普十四日堅持認為關稅函本身就是一種貿易「協議」，但仍表示對進一步貿易談判持開放態度。

川普在白宮對記者表示，「這些信本身就是協議，協議已經達成」。但他也說，歐洲「想達成一種不同類型的協議。我們始終對談判持開放態度，包括對歐洲。事實上，他們就要過來，他們想談」。