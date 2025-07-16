川普祭100%關稅／俄石油大買家 中印首當其衝

紐約時報報導，美國總統川普十四日對俄羅斯下最後通牒，若五十天內未停火，將對俄能源買家祭出百分之一百次級關稅。此舉標誌川普對俄立場明顯轉變，也反映歐洲改變其態度奏效。若制裁上路，中國及印度這兩大買方將首當其衝，但經濟影響層面廣泛，引發外界質疑可行性。

中俄雙邊貿易額每年高達近二千五百億美元，包括大量石油進口。若美方真的落實這項制裁，將使川普與北京正面槓上。分析人士認為，川普不太可能因烏克蘭問題冒險與全球第二大經濟體對抗，畢竟他長期強調烏克蘭的命運並非美國核心利益。

紐時報導提到，除了中國，印度是僅次於中國的俄羅斯原油買家；日本與歐盟等美國盟邦也仍與俄羅斯有大量商業往來。同時，川普清楚，一旦俄羅斯能源出口大幅下滑，全球油價勢必飆升，將衝擊美國消費者、震盪市場並加劇通膨。

另一方面，川普放出威脅後，莫斯科股市十四日卻逆勢上漲百分之二點七。英國廣播公司報導指出，原因是俄方原本預期制裁會更嚴厲。次級關稅措施要等五十天後才會生效，也讓莫斯科有充足時間想出反制方案，並進一步拖延制裁執行。歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯就表示，樂見川普展現強硬態度，但給俄國五十天期限「很長」。

華府智庫國防重點資深研究員卡瓦納認為，普亭拒絕和談，是因為正確判斷俄軍仍占上風，而且西方難以對其施壓。卡瓦納指出，美國無限期援烏的政策難以為繼，歐美武器庫存與產能皆有限，短期內難以大量支援烏克蘭。

雖然卡瓦納不認為川普最後通牒會改變普亭的盤算，但她也說，五十天期限正好進入秋季，也是俄羅斯夏季攻勢告一段落的時機。她表示，俄軍夏季攻勢結束後，「我認為會有可談判的機會之窗」。