川普若以關稅施壓俄停火 可能波及中印
美國總統川普正加強對俄羅斯施壓，承諾提供烏克蘭新一輪武器援助，並威脅若俄羅斯不在50天內結束對烏克蘭的敵對行動，將施以嚴厲經濟懲罰，對採購俄國產品的國家實施100%二級關稅，可能波及中國大陸與印度，並推升全球天然氣價格。
川普14日與北約秘書長呂特會晤時表示，他對俄國總統普丁感到失望，將會有數十億美元的美國武器運往烏克蘭，這些武器將由北約盟國埋單，「我們不會購買這些武器，但我們會製造，他們將為此付費」。
他表示，若俄羅斯和烏克蘭「50天內無法達成協議，我們將祭出非常嚴厲的關稅，稅率大約100%」。
他說，這些關稅將以「二級關稅」（secondary tariffs）形式實施，但未提供具體細節。他曾以二級關稅對付委內瑞拉，向採購委內瑞拉原油與天然氣國家的輸美產品加徵25%關稅。
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