無人機輸美 美啟動國安調查 未來可能加徵關稅

美國商務部已經對無人機、無人機零組件及太陽能關鍵原料多晶矽等輸美產品，啟動國安調查，為未來對這些產品加徵關稅鋪路。

彭博資訊報導，美國聯邦公報公告顯示，商務部7月1日已根據貿易擴張法（Trade Expansion Act）第232條，針對無人機、無人機零組件及多晶矽啟動調查，是美國總統川普針對攸關國安、而可能對特定產業加徵關稅的最新行動。

這項調查分兩案進行，一案針對無人飛行器系統及相關零組件，另一案調查多晶矽及其衍生商品。依貿易擴張法規定，232調查結果應該要在270天內提出，如果調查結果認定受調查產品危害國安，川普可以對這些產品徵收關稅。

在這之前，川普已經對多個產業產品依據232條進行調查，例如銅、藥品等，並已根據這法條對鋼鋁進口到美國加徵關稅。

這類調查針對的是產業，與對等關稅針對國家分開處理。

川普近日陸續發出關稅稅率通知函給貿易夥伴，表示函中所示稅率8月1日起實施。