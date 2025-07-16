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美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

川普社群媒體發文 與印尼達貿易協議 細節待續

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
美國總統川普15日在自家社群媒體Truth Social發文表示，已與印尼達成協議，稍後將公布細節。這將是川普政府敲定的第四項貿易協議。路透
美國總統川普15日在自家社群媒體Truth Social發文表示，已與印尼達成協議，稍後將公布細節。這將是川普政府敲定的第四項貿易協議。路透

美國總統川普15日在自家社群媒體Truth Social發文表示，已與印尼達成協議，稍後將公布細節。這將是川普政府敲定的第四項貿易協議。

他說：「（我）剛剛與印尼達成對所有人都好的絕佳協議。我直接與他們備受尊敬的總統商談。細節待續！」這將是繼中國大陸、英國及越南以來的第四項貿易協議。

川普上周宣布，8月1日起將對印尼輸美產品課徵32%關稅，與他4月公布的稅率相同。印尼隨後派出代表團造訪川普內閣官員，希望取得協議。印尼表示，該國在與美國代表開會時，提出好幾項商業協議。

關稅 川普

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