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又添一國！川普親曝「和印尼達成協議」與普拉伯沃直接交涉

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普15日在真實社群發文說，已和印尼達成對各方都好的協議。歐新社
美國總統川普15日在真實社群發文說，已和印尼達成對各方都好的協議。歐新社

美國總統川普15日在真實社群發文說，已和印尼達成對各方都好的協議。川普並說，他已和印尼總統普拉伯沃直接交涉，之後將公布相關細節。

另據印尼雅加達郵報15日稍早報導，印尼談判團隊已提議一項價值155億美元的石油、天然氣進口交易，作為印美關稅談判的一環，但這是否成事，取決於華府要降低對印尼輸美商品的32%關稅稅率。

川普7日公布首波14國關稅信，印尼是其中之一，川普說印尼8月1日起將被課32%關稅。他4月2日宣布的印尼對等關稅稅率也是32%。

關稅 美國 普拉伯沃 川普 印尼

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