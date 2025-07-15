受美關稅與新車延遲影響 Volvo認列12億美元減損費用

中資瑞典車廠富豪汽車公司（Volvo）表示，受到美國關稅與旗下2款最新電動車生產延遲的影響，將於第2季認列一筆12億美元費用。

法新社報導，Volvo昨天在致股東報告書中表示：「基於進口關稅的關係，Volvo旗艦純電轎車ES90在美國市場難以獲利，而在歐洲市場的獲利空間也遭關稅侵蝕。」

今年4月，美國總統川普宣布對進口車輛徵收25%關稅，使Volvo在美國市場銷售新車面臨更高的成本與挑戰。

Volvo指出，新車款EX90上市延遲與額外的開發成本，加上ES90受到關稅影響，迫使公司重新評估這兩款車的預期銷量，並在第2季認列約12億美元的資產減損損失。

財務長韓森（Fredrik Hansson）坦言，關稅與生產延宕導致這兩款車的整體生命周期利潤低於原先規劃。

Volvo在全球多地設廠，包括美國南卡羅來納州、瑞典及中國。執行長塞繆爾森（Hakan Samuelsson）今年4月曾表示，Volvo將提高美國廠產量，並考慮將ES90的生產線移往當地。

此外，Volvo5月下旬宣布裁減3000名員工，約占辦公室人力的15%，其中近半數在瑞典。