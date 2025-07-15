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特斯拉Model Y進軍印度 高關稅衝擊要價205萬元

中央社／ 孟買15日綜合外電報導
網友齊喊「便宜特斯拉要來了」！美國進口車關稅傳出可能一步到位降至零，消費者熱議能否迎來車價大跳水，國產車未來壓力升溫。路透
網友齊喊「便宜特斯拉要來了」！美國進口車關稅傳出可能一步到位降至零，消費者熱議能否迎來車價大跳水，國產車未來壓力升溫。路透

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今天在印度推出售價約7萬美元（約新台幣205萬元）的Model Y車款，售價為主要市場中最高。

特斯拉目前正努力解決銷售放緩的問題，因此寄望進入印度這個特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）長期以來批評關稅過高的國家。

路透社報導，特斯拉預計從第3季開始交車，目標鎖定印度這個全球第3大汽車市場中的小眾電動車市場，電動車市場僅占印度總銷量的4%。

Model Y的主要競爭對手將是德國豪華車品牌BMW和賓士（Mercedes-Benz），而不是本地大眾市場電動車廠商如塔塔汽車（Tata Motors）和馬興達拉公司（Mahindra & Mahindra ）。

特斯拉今天在孟買開設第1家展示中心，並開始在網站上接受Model Y訂單，這代表特斯拉終於進軍期待已久的印度市場，馬斯克曾計劃在印度設廠。

而由於全球工廠產能過剩和銷售下滑，特斯拉採取在印度銷售進口汽車的策略，儘管必須面對關稅問題。

不過，特斯拉在孟買展示的汽車是中國製造，美國工廠目前並沒生產印度使用的右駕車。

特斯拉的Model Y後輪驅動車價格約為600萬盧比（約7萬美元），而其Model Y長續航後輪驅動車的價格為680萬盧比（約7萬9225美元）。

相較之下，特斯拉Model Y在美國的起價約4萬4990美元（約新台幣130萬元），在中國約人民幣26萬3500元（約新台幣107萬元），在德國約4萬5970歐元（約新台幣157萬元）。

馬斯克 電動車 關稅 特斯拉 川普 印度

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