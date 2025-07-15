「相信川普會退縮」豪賭TACO交易 投資人對關稅威脅反應漸平淡
分析師指出，美國總統川普一再重申關稅威脅，金融市場上越來越多投資人相信「川普總是臨陣退縮（TACO）」，對於川普的警告，反應越來越平淡。
法新社報導，「TACO」這個詞是由「金融時報」（Financial Times）一名專欄作家創造，意思是「川普總是臨陣退縮（Trump Always Chickens Out）」，如今它成了股市、外匯市場與交易員的指引，對於川普警告的反應越來越平淡。
當然，川普威脅未來要加徵關稅，對市場仍然有壓力，但已經不像過去那麼大。
分析師指出，川普4月首次揭開「解放日」保護主義攻勢時，市場一度陷入恐慌。但現在交易員面對他的關稅聲明，已經能以平常心面對。
以今天為例，美股大致上無視川普於週末拋出，對歐盟徵收30%關稅的威脅。
瑞訊銀行（Swissquote Bank）分析師歐茲卡迪斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）對法新社表示，「事實上令人驚訝，關稅稅率和4月宣布時差不多，但市場反應卻完全不同。」
她說，「投資人依舊打賭川普會臨陣退縮，也就是所謂的TACO交易，預期談判會超過8月1日（關稅正式生效日）。」
這種市場韌性，反映交易員對川普的行為模式已經習以為常，亦即首先大張旗鼓威脅、接著拖延，最後在某些案例中談成框架協議。
SPI資產管理公司（SPI Asset Management）合夥人殷尼斯（Stephen Innes）說，「市場沒有崩潰的原因是，大家已經適應美國把關稅威脅納入談判劇本，投資人將其視為一種策略性的籌碼，而非立即性的經濟危機。」
對於這波新的威脅，殷尼斯表示，「歐盟尚未祭出報復性關稅，代表布魯塞爾仍認為有談成的可能性，這也是市場的風險情緒仍撐得住的理由。」
IG France市場分析師巴拉德茲（Alexandre Baradez）也認同「市場預期（歐盟與美國）會繼續談下去」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言