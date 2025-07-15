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出口踩煞車！傳陸管制2千種礦產項目 加速資源武器化對抗美關稅

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
韓媒指出，中方出口管制的審查項目擴大至逾2,000項。路透
韓媒指出，中方出口管制的審查項目擴大至逾2,000項。路透

中國大陸4月管控稀土出口，掀起全球稀土荒。韓媒指出，中方把審查項目擴大至逾2,000項，連戰略礦物的相關產品都納入其中，導致出口延誤。報導稱，北京將出口管制大權集中在商務部，加速資源武器化以對抗美國關稅

南韓朝鮮日報報導，北京業界人士13日透露，中國商務部4月起重新評估礦產的戰略價值，包括已受管制的礦物，及相關成分、化合物、科技產品等，使得出口形同踩煞車。北京去年底限制700種軍民兩用礦產出口，今年2、4月又管制12種稀土與戰略礦產輸出，現在連衍生產品也遭審查，導致管制品項據傳增至2,000多項。

南韓官員說，這是中國2010年限制稀土出口至日本後，15年來首次全面整頓礦物出口系統。北京改革礦物供給，聚焦於強化中央控制、擴大限制清單。中方設立系統，追蹤礦物生產的各個階段，去年底通過的法規，讓商務部能全權控制所有軍民兩用商品的出口。現在受限品項包括電動車、電池等高科技產業的關鍵原料。

受此影響，原本被歸類一般工業商品的項目，也開始面臨出口延誤。部份情況下，中國海關會突然暫停清關，要求出口商取得商務部的官方許可，確認這些商品可以出口。5月起，原物料若含有少量半導體原料或某些礦物，儘管未正式納入管制清單，也須遭出口審查。知情人士說，這導致出貨頻受耽擱。英國金融時報（FT）也說，鈦棒、鋯管等一般金屬產品，雖未列入管制名單，也延後通關。

報導寫道，北京的長期目標，似乎是要打造全國性系統，來消除非法採礦與走私。中國與日本2010年爆發釣魚台爭議時，北京的稀土管控，因走私猖獗未能奏效。這回中方要用更嚴格的中央監管，來避免此類漏洞。

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