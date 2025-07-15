美警告對俄貿易夥伴祭高額關稅 陸外交部批：長臂管轄

在美國總統川普政府表示正考慮對俄羅斯及其貿易夥伴加徵關稅之際，大陸外交部發言人林劍15日表態，堅決反對任何非法單邊制裁和「長臂管轄」，強調中方反對將經貿問題政治化，重申「關稅戰沒有贏家、脅迫施壓解決不了問題」，呼籲各方為俄烏戰爭的政治解決營造氛圍、積累條件。

在15日大陸外交部例行記者會上，針對記者問及俄羅斯外交部長拉夫羅夫訪華情況，大陸外交部發言人林劍表示，中俄在各層級都保持著密切、順暢的溝通，有利於及時落實兩國元首達成的共識，促進各自的發展振興，共同應對動盪變革世界帶來的挑戰。

而針對美國總統川普14日表示，若俄烏50天內達不成協議，美國將對俄羅斯徵收100%的關稅，並對購買俄羅斯石油的國家徵收次級關稅。林劍回應，中方始終認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，關稅戰沒有贏家，脅迫施壓也解決不了問題。他還說，「我們希望各方都能為推動烏克蘭危機的政治解決，進一步地營造氛圍、積累條件，多做有益於勸和促談的事情。」

另，近期，美國共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）提出，對包括大陸在內的國家，如果繼續與俄羅斯進行貿易，這些國家將面臨懲罰性措施。林劍對此指出，中方在烏克蘭危機問題上立場一貫明確，始終認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。

他強調，中方堅決反對任何非法單邊制裁和「長臂管轄」，並重申關稅戰沒有贏家，脅迫施壓解決不了問題。希望各方能為推動烏克蘭危機政治解決進一步營造氛圍、累積條件，多做有益於勸和促談的事。