快訊

準備劃清界線？川普坦言「對普亭失望」：4度以為能達成協議

一甩素色風格！鄭文燦涉貪第7度出庭 改穿黑白格襯衫

新莊不明原因連環撞！3貨車、1休旅車車禍 小貨車駕駛受困驚悚畫面曝

美日繼續談判！日相石破茂18日會見美財長 力求達成關稅協議

中央社／ 東京15日綜合外電報導
日本首相石破茂。 路透社
日本首相石破茂。 路透社

日本「讀賣新聞」今天報導，日本首相石破茂計劃本月18日在東京與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會面，以期在8月1日美國對等關稅措施生效期限前達成貿易協議

讀賣新聞另一篇報導提到，歐盟領袖將於本月稍晚拜訪石破茂，簽署倡導全球自由貿易的「聯盟」，在美國關稅提升貿易風險之際，尋求建立多邊關係。

美國財政部上週表示，貝森特將前往日本參加19日於大阪舉行的2025年世界博覽會「美國日」活動，屆時他將缺席同時在南非舉行的20國集團（G20）財政官員會議。

白宮表示，貝森特將率領美國代表團，成員包括勞工部長查維斯－德瑞默（Lori Chavez-DeRemer）和副國務卿藍道（Christopher Landau）。

讀賣新聞引述一名不願透露姓名的政府消息人士說法報導，日本首席關稅談判代表赤澤亮正預計將與貝森特會面。儘管赤澤自今年4月以來已7次訪美，但尚未與美方達成貿易協議。

這將是自美國總統川普上週致函日本，通知自8月1日起調升日本進口商品關稅至25%之後，日本與美國之間的首次高層會晤。

此外，讀賣新聞報導，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）本月23日左右將在東京會見石破茂，啟動「競爭力聯盟」計畫。

面臨美國課徵30%關稅的歐盟，指責美國抗拒達成貿易協議的努力，同時警告將採取反制措施。

讀賣新聞引述聲明草案提到，新的歐日競爭力聯盟架構將強調雙方致力於「穩定、可預測、基於規則、自由和公平的經濟秩序」，以對抗川普的關稅措施與中國的稀土出口限制。

讀賣新聞還補充，聲明還可能提及歐盟與日本在稀土和電池供應鏈、天然氣投資、國防工業對話與衛星等領域的合作。

路透社報導，美歐官員最近訪日，對石破茂來說正值敏感時期。根據近期民調，石破茂的執政聯盟可能在20日參議院選舉中失去多數優勢。

石破茂去年10月已失去眾議院多數優勢，若這次選舉再敗，可能會嚴重削弱他的政治地位，同時可能增強主張減稅與寬鬆貨幣政策的反對黨力量。

關稅 貿易協議 貝森特 美國 石破茂 歐盟 日本 川普

延伸閱讀

日本防衛白皮書示警 中國軍事活動恐嚴重影響安全

日參院選舉執政聯盟恐失多數 日銀升息面臨更大難題

川普祭出25%關稅 日相怒說一句話

日本商界轟政府誤判美方！他酸石破茂「裡外不是人」 網憂台灣迎更高稅率

相關新聞

美日繼續談判！日相石破茂18日會見美財長 力求達成關稅協議

日本「讀賣新聞」今天報導，日本首相石破茂計劃本月18日在東京與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會面，以期...

利用關稅停火期 中國6月出口超預期「預估未來幾季轉弱」

中國海關總署14日發布最新進出口數據，按美元計，中國6月出口年增5.8%，增速較5月加快1個百分點；進口總額在5月下降3...

川普「次級制裁」鎖定俄國的能源買方 中國、印度最傷

川普總統14日表示，如果俄羅斯不能在50天內達成停戰協議，將祭出次級關稅(secondary tariffs)。川普曾以...

歐盟揚言報復美關稅 日不打算反制：無意改變盟友關係

歐盟誓言，若川普政府繼續執行對所有歐盟輸美產品徵收30%關稅的計畫，歐盟將採取反制措施，但美國另個重要戰略盟友日本，卻採...

川普關稅為何未引發美國物價普遍上漲？白宮顧問：民眾發揮愛國情操

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）14日上CNBC節目時推測，新關稅政策尚未引發普遍物價上漲，是因...

美對墨西哥番茄祭17%關稅 指農民受不公平貿易

美國商務部今天表示，美國將對大部分從墨西哥進口的新鮮番茄課徵反傾銷稅17.09%。華府批評鄰國墨西哥與美國「不公平貿易」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。