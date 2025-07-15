美日繼續談判！日相石破茂18日會見美財長 力求達成關稅協議

日本「讀賣新聞」今天報導，日本首相石破茂計劃本月18日在東京與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會面，以期在8月1日美國對等關稅措施生效期限前達成貿易協議。

讀賣新聞另一篇報導提到，歐盟領袖將於本月稍晚拜訪石破茂，簽署倡導全球自由貿易的「聯盟」，在美國關稅提升貿易風險之際，尋求建立多邊關係。

美國財政部上週表示，貝森特將前往日本參加19日於大阪舉行的2025年世界博覽會「美國日」活動，屆時他將缺席同時在南非舉行的20國集團（G20）財政官員會議。

白宮表示，貝森特將率領美國代表團，成員包括勞工部長查維斯－德瑞默（Lori Chavez-DeRemer）和副國務卿藍道（Christopher Landau）。

讀賣新聞引述一名不願透露姓名的政府消息人士說法報導，日本首席關稅談判代表赤澤亮正預計將與貝森特會面。儘管赤澤自今年4月以來已7次訪美，但尚未與美方達成貿易協議。

這將是自美國總統川普上週致函日本，通知自8月1日起調升日本進口商品關稅至25%之後，日本與美國之間的首次高層會晤。

此外，讀賣新聞報導，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）本月23日左右將在東京會見石破茂，啟動「競爭力聯盟」計畫。

面臨美國課徵30%關稅的歐盟，指責美國抗拒達成貿易協議的努力，同時警告將採取反制措施。

讀賣新聞引述聲明草案提到，新的歐日競爭力聯盟架構將強調雙方致力於「穩定、可預測、基於規則、自由和公平的經濟秩序」，以對抗川普的關稅措施與中國的稀土出口限制。

讀賣新聞還補充，聲明還可能提及歐盟與日本在稀土和電池供應鏈、天然氣投資、國防工業對話與衛星等領域的合作。

路透社報導，美歐官員最近訪日，對石破茂來說正值敏感時期。根據近期民調，石破茂的執政聯盟可能在20日參議院選舉中失去多數優勢。

石破茂去年10月已失去眾議院多數優勢，若這次選舉再敗，可能會嚴重削弱他的政治地位，同時可能增強主張減稅與寬鬆貨幣政策的反對黨力量。