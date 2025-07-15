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川普對俄50天期限怎麼算的？專家：吻合1時機「有利談判」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普14日在白宮午宴。歐新社
美國總統川普14日在白宮午宴。歐新社

紐約時報報導，美國總統川普14日提出新的軍援烏克蘭計畫，並對俄羅斯下最後通牒，若50天內未停火，將對俄能源買家祭出100%次級關稅。此舉標誌川普對俄立場明顯轉變，也反映歐洲改變其態度奏效。但軍援細節仍待釐清，制裁措施恐衝擊美中及美國盟友對俄貿易，引發外界質疑可行性。另外有專家指出，川普選擇的50天期限，正好落在俄軍夏季攻勢結束之際，或許可為談判創造窗口。

川普14日在白宮會晤北約秘書長呂特時表示，美國將迅速向烏克蘭提供愛國者飛彈系統及其他武器。川普指出，這些武器將由美國出售給歐洲國家，再由這些國家直接交付烏克蘭，或用以補充他們捐助烏國的庫存。

不過，美國國防部官員事後表示，許多細節仍在協商中；其中川普稱，有「幾個國家」願意交出現有的愛國者系統給烏克蘭，並從美國採購替代品，但未明指是哪些國家。

此外，中國與俄羅斯的雙邊貿易額每年高達近2500億美元，其中包括大量石油進口。若美方真的落實這項制裁，將使川普與北京正面對決。分析人士認為，川普不太可能因烏克蘭問題冒險與全球第二大經濟體對抗，畢竟他長期強調烏克蘭的命運對美國並非核心利益。

紐時報導提到，除了中國，印度是僅次於中國的俄羅斯原油買家；日本與歐盟等美國盟邦也仍與俄羅斯有大量商業往來。同時，川普清楚，一旦俄羅斯能源出口大幅下滑，全球油價勢必飆升，將衝擊美國消費者、震盪市場並加劇通膨。

再者，川普素來以不落實自己設下的期限聞名，這更令外界質疑美國是否真的會在50天期滿後採取行動。

華府智庫國防重點資深研究員卡瓦納（Jennifer Kavanagh）認為，普亭拒絕和談，是因為正確判斷俄軍仍占上風，而且西方難以對其施壓。卡瓦納指出，美國無限期援烏的政策難以為繼，歐美武器庫存與產能皆有限，短期內難以大量支援烏克蘭。

雖然卡瓦納不認為川普的最後通牒會改變普亭的盤算，但她也指出，50天期限正好進入秋季，也是俄羅斯夏季攻勢告一段落的時機。她表示，俄軍夏季攻勢結束後，「我認為會有可以談判的窗口機會」。

關稅 川普

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