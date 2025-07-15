川普關稅影響 愛立信下修今年全球手機成長為「持平」

愛立信發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，預估全年智慧手機出貨量成長將持平。愛立信原本預估，在AI驅動下，可望推升智慧手機成長，但因為美國川普政府關稅影響，今年智慧手機出貨量成長將「持平」，但生成式AI仍將持續成為智慧手機的重要賣點。

台灣愛立信總經理周大企表示，今年初在AI驅動下，智慧手機年增率已經轉為成長，但隨著關稅政策影響，市場趨勢轉為觀望，因此目前暫時預估全年手機出貨量「持平」，未來關稅將明顯影響景氣以及全球手機景氣，目前全球都靜待關稅拍板。

周大企指出，根據本次《愛立信行動趨勢報告》預測，包含台灣在內的東北亞地區2030年5G滲透率將達85%。隨著個人化AI agent與對話式AI應用的興起，加上5G獨立組網（Standalone, SA）及輕量化技術（RedCap）逐步成熟，超越傳統盡力而為（best effort）模式的「差異化連接」將成為保障使用者體驗的關鍵。

周大企表示，目前全球電信商已陸續透過創新服務，打造超越傳統流量方案的商業模式，5G技術與生態系的深度整合將能釋放新一波的5G商業變現潛力。

《愛立信行動趨勢報告》指出，全球行動AI應用市場呈現強勁成長趨勢，生成式AI正快速成為智慧手機的重要賣點，未來運算任務將由裝置端與網路端共同分擔，使網路的上行鏈路效能與延遲表現，成為推動生成式AI應用普及的關鍵因素。因此，應用程式供應商和電信商均更加關注上行鏈路能力，並追求低延遲網路，此外，AI賦能驅動的AR眼鏡實用性不斷提升，帶動語音溝通與互動。

在大多數行動網路中，下行與上行流量的比例通常為90:10，愛立信表示，AI應用產生的流量中上行占比則高達26%。其中，AI代理（AI agent）和多模態大型語言模型（LLM）的出現，正引領智慧助手進入新時代，其能提供即時且具有情境感知能力的互動體驗，便是依賴以上行鏈路為主的影片和語音處理技術。

《愛立信行動趨勢報告》指出，在行動網路數據流量方面，2024年第1季至2025年第1季成長率達19%。儘管成長速度有所放緩，但年淨增加流量仍將保持成長。報告預測，行動數據流量在2030年底將較預測期之初增加一倍以上。

報告指出，截至2024年底，透過5G網路傳輸的行動數據流量，占全球行動數據流量的35%，並預計在2030年底達到80%以上。其中，行動網路流量成長主要來自兩大驅動因素，包括AR眼鏡等新型態終端裝置提供的服務，以及具備可擴展性的多模態生成式AI應用。