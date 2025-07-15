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歐盟擬定對美關稅報復清單 瞄準720億歐元商品 波音、美汽車入列

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
歐盟傳出已敲定第二份對美關稅反制清單，涵蓋價值720億歐元（約840億美元）美國商品。圖為工作人員調整歐盟與美國國旗。路透
歐盟傳出已敲定第二份對美關稅反制清單，涵蓋價值720億歐元（約840億美元）美國商品。圖為工作人員調整歐盟與美國國旗。路透

隨著跨大西洋貿易緊張局勢加劇，歐盟已敲定第二份對美關稅反制清單，涵蓋價值720億歐元（約840億美元）的美國商品，其中包括波音飛機、汽車和波本威士忌等重要美國商品。另一方面，美國總統川普仍表示，他對與歐盟貿易協商持開放態度。

根據彭博資訊取得、長達206頁的反制清單，歐盟擬加徵關稅的美國商品還包括機械設備、化工和塑料製品、醫療器械、電氣設備、紅酒與其他農產品。

這份清單原本計劃針對價值950億歐元的美國商品，但在與企業和成員國協商後被縮減。若要實施這份清單，須經歐盟成員國批准。美國總統川普4月初宣布對歐盟多數商品加徵20%的對等關稅，該稅率隨後被暫時下調至10%，為貿易協商留出空間。川普政府還對汽車和汽車零組件加徵25%的關稅。

歐盟委員會代表尚未就此回應置評請求。

另據Politico稍早報導，這份清單尚未包括各類商品的具體關稅稅率。

上周末，川普宣布將自8月1日起把對歐盟的關稅提高至30%。歐盟首席貿易談判代表塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）警告說，這一稅率「幾乎等同於封鎖」跨大西洋貿易。他周一在布魯塞爾對記者表示，「由不合理關稅引發的當前不確定局面不能無限期持續下去。因此我們必須為各種結果做好準備，包括在必要情況

下，採取審慎且且力道適宜的反制措施以恢復跨大西洋關係的平衡。」歐盟各國貿易部長周一在布魯塞爾會晤，商討下一步行動。

歐盟上周末宣布將把首批對美貿易反制措施的暫停期延長至8月1日，這首份針對210億歐元美國商品的反制措施清單，是要回應川普對鋼鋁產品加徵的關稅。

另一方面，川普周一儘管堅持認為關稅函本身就是一種貿易「協議」，但仍表示對展開進一步貿易談判持開放態度。

川普周一在白宮對記者表示，「這些信本身就是協議，協議已經達成，沒有什麼協議好再談的。」但他也說，歐洲「想達成一種不同類型的協議。我們始終對談判持開放態度，包括對歐洲。事實上，他們就要過來，他們想談。」

關稅 川普

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