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川普關稅為何未引發美國物價普遍上漲？白宮顧問：民眾發揮愛國情操

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
白宮國家經濟會議主席哈塞特10日在白宮受訪。美聯社
白宮國家經濟會議主席哈塞特10日在白宮受訪。美聯社

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）14日上CNBC節目時推測，新關稅政策尚未引發普遍物價上漲，是因為川普總統已成功說服更多人購買美國貨。

被問及儘管許多經濟學家曾警告，但川普的保護主義政策為何未推高物價時，哈塞特表示：「我認為，數據中反映出很強的愛國主義。」

哈塞特指出，白宮最近一份報告顯示，從2024年12月到2025年5月，進口商品價格有所下降。他說：「身為經濟學家，我的理論是，之所以會這樣，是因為在川普總統的領導下，美國人民已經意識到，當他們購買美國貨時，不僅可能會買到更好的商品，在多數情況下確實如此，同時也能讓他們的社區變得更強大。」

他說：「說到底，民眾就是偏好美國產品。」

哈塞特指出，「因此，對進口商品的需求已經大幅下降，幅度之大，以至於即使已有關稅，人們原本會說『哦，價格可能會至少漲一點』，但我們看到價格卻是在下降。」

此外，哈塞特還指出，與美國存在貿易逆差的各國正在自行承擔關稅成本，而沒有將價格上漲的負擔轉嫁給美國消費者。

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