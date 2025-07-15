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美對墨西哥番茄祭17%關稅 指農民受不公平貿易

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。 歐新社
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。 歐新社

美國商務部今天表示，美國將對大部分從墨西哥進口的新鮮番茄課徵反傾銷稅17.09%。華府批評鄰國墨西哥與美國「不公平貿易」。

法新社報導，華府此前已終止了2019年所達成的一項避免此類傾銷指控的協議。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）聲明表示：「墨西哥仍是我們偉大盟友之一，但長久以來，我們農民深受不公平貿易行為所害，進口番茄等農產品被壓低價格，這種情況到今天為止。」

盧特尼克說：「這項規則的變更，符合總統川普對墨西哥的貿易政策和作法。」

美國於4月宣布退出相關番茄協定，指此舉是在幫助種植番茄的美國農夫能獲公平競爭。

但觀察家有所疑慮，說這些關稅可能導致番茄價格飆升。

關稅 川普 墨西哥

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