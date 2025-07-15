美歐關稅戰升溫？歐盟新報復清單火力更猛 這些美代表商品入列

彭博資訊報導，歐盟執委會敲定第二波報復美國關稅的清單，預計針對總值720億歐元的美國出口商品，包括波音公司飛機、汽車與波本威士忌等；該清單仍需各成員國同意方能正式採用。

彭博取得歐盟執委會擬定長達206頁清單，新增關稅也將涵蓋機械產品、化學品與塑膠、醫療器材、電氣設備、葡萄酒及其他農產品。這份清單原本涵蓋總值950億歐元的美國商品，後來與企業及成員國協商後略作刪減。

在這份最新清單中，有超過650億歐元為工業產品，主要包括飛機（近110億歐元）、機械設備（逾94億歐元）與汽車（近80億歐元）。另有超過60億歐元的商品為農業與食品類產品，其中以水果與蔬菜（近20億歐元）以及酒類飲品（12億歐元）為主。

該清單還涵蓋高精密設備與儀器（近50億歐元）、玩具與休閒設備（逾5億歐元）、運動用槍械（近3億歐元）與樂器（約2億歐元）等。

文件指出，歐盟選擇報復商品的標準包括：是否容易尋求替代供應來源，以及商品是否具有產地轉移風險。進口軍用品則不在加徵關稅之列。

歐盟執委會截至15日清晨尚未回應。歐盟13日曾宣布，將暫緩對美國關稅第一波反制措施至8月初生效，希望持續與美方談判解決貿易分歧。第一波反制是回應美方對進口鋼鋁課徵50%關稅，可能波及210億歐元的美國商品。

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