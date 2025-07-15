美徵30%關稅 墨西哥續協商、金融業估衝擊不大

美國總統川普宣布對墨西哥開徵30%關稅，墨西哥總統薛恩鮑姆表示，雙方的協商溝通仍在持續，希望8月1日生效前還有轉圜空間。金融業者認為，美國並沒有完全執行關稅措施，對墨西哥而言是正面訊息，實際影響可能較小。

墨西哥媒體「金融家」（EL FINANCIERO）14日報導，雖然美國、墨西哥和加拿大簽有「美墨加貿易協定」（USMCA），但許多墨西哥出口美國的商品仍難逃美國關稅。

墨西哥Grupo Financiero BASE銀行公布最新數據指出，2025年1月至7月期間，川普政府前後已經宣布對墨西哥產品課徵平均14.24%的關稅，但截至5月實際執行上，美國只有對16%的墨西哥出口商品徵收關稅，84%的出口商品仍免徵關稅。

而且，儘管只有47%的進口商品符合「美墨加貿易協定」原產地規則，但美國平均對墨西哥進口商品僅徵收4.34%的關稅。換句話說，美國政府對墨西哥並沒有完全執行所宣布的關稅措施，對墨西哥而言是一項「寬容」且正面的訊息。

金融業者認為，如果之後川普政府正式發布的行政命令，將30%的關稅仍然排除符合「美墨加貿易協定」的產品，對墨西哥的實際影響可能較小。

其中主要被徵收關稅的項目，以鋼鐵和鋁製品為大宗，而且已經包辦占大部分需課稅產品的總額。另外，不符合「美墨加貿易協定」的產品，包括絲綢、菸草、紡織纖維、車輛、各類食品調製品、特殊織物、地毯等。

報告指出，由於美國實質徵收關稅偏低，因此有助降低2025年墨西哥出口下滑的風險。不過，在美國關稅政策不確定性的情況下，還是對經濟造成衝擊，企業投資計畫通常會延後，消費者也會轉趨保守，降低非必要支出。

儘管如此，「金融家」指出，相較於加拿大對美國採取了「激進」的反應，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）先前對川普政府「冷靜」和「溫和友善」的態度，似乎收效甚微。而參與談判的墨西哥政府高層也對美國態度感到憤怒，尤其是川普政府官員日前還對墨西哥在邊境和安全問題上的合作表示肯定。

報導也分析，墨西哥當局可能仍會繼續與美國政府在邊境管制方面更緊密合作，並且加強打擊販毒集團、芬太尼流入美國的緝毒行動，以換取關稅談判上更多的空間。