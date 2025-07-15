川普促俄羅斯50天內達成停火協議「否則開徵100%關稅」 原油期貨價跌

美國總統川普威脅，如果俄羅斯不結束對烏克蘭的敵對行動，將對其實施嚴厲經濟懲罰。他還承諾向基輔提供新一輪武器援助。

川普周一與北約秘書長呂特會晤時表示，「如果50天內無法達成協議，我們將祭出非常嚴厲的關稅，稅率大約100%」。

川普指出，這些關稅將以「次級關稅」（secondary tariffs）的形式實施，但未提供具體細節。他過去曾以此術語形容，針對與美國敵對國家進行貿易的其他經濟體徵收懲罰性關稅。

當被問及川普實際上是否意圖實施更常見的「次級制裁」（secondary sanctions） 時，美國商務部長盧特尼克對記者說，制裁與關稅「都是總統工具箱裡的選項」，「可以任擇其一」。一位白宮官員表示，若俄羅斯在9月初前未簽署停火協議，可能同時面臨關稅和制裁。

美國駐北約大使惠塔克進一步表示，這項計畫實質上是對購買俄羅斯石油的國家實施次級制裁：「這將對印度、中國大陸等購買俄羅斯石油的國家加徵關稅，我認為這會對俄羅斯經濟造成重大衝擊。」

川普的威脅呼應美國國會一項跨黨派法案的內容，該法案提議，對購買俄羅斯油氣的國家課以500%的關稅。川普今年稍早也曾揚言，將對購買委內瑞拉石油的國家祭出類似懲罰。

至於他將依據何種權限來實施次級關稅，川普未明確說明。他表示，不確定這是否「需要」國會採取行動才能推進相關措施，但同時指出國會立法「可能非常有幫助」。

川普說，美國將提供一批「最先進武器」給烏克蘭輸送，包括愛國者防空系統，這些武器將由北約成員國出資提供。他說，「我們不會購買這些武器，但我們會製造，他們將為此付費」。

烏克蘭總統澤倫斯基周一在X貼文說，川普已和他通話，告知了與呂特的談話內容。

白宮暫未解釋川普設想中的次級關稅計畫會如何運作，原油期貨在消息公布後應聲跌至盤中低點，跌幅超過1%。