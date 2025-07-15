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川普新關稅目標曝！美商務部啟動無人機及零件等3類商品進口調查

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普7月14日在白宮午宴時發表談話。法新社
美國總統川普7月14日在白宮午宴時發表談話。法新社

彭博資訊報導，美國總統川普再度動用貿易擴張法第232條，以國家安全考量為由，針對無人機、無人飛行器零件及太陽能關鍵材料多晶矽（polysilicon）等展開進口調查，這些商品輸入美國可能面臨新關稅

美國商務部在7月1日依據貿易擴張法第232條啟動調查，針對被認定為國家安全關鍵產業的商品進行審查，並且可能實施專項關稅。

依據該法規定，商務部長需在270天內提交調查結果。如果調查結果認定相關進口對國家安全構成威脅，川普將可對這些輸美商品課徵關稅。

其中一項調查聚焦於「無人飛行器系統（UAS）及其零件與組件」的進口，另一項則針對多晶矽及其衍生產品出口至美國的情況進行調查。

川普政府先前已依第232條對多項商品進行審查，包括銅與藥品，並已依據此條文對鋼鐵與鋁產品徵收關稅。這些措施與川普近期針對特定國家所宣布的對等關稅政策屬於不同範疇，顯示其意圖持續強化關稅徵收。

關稅 無人機 川普

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