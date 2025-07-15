川普對巴西祭高關稅 美消費者憂咖啡通膨提前掃貨

美國總統川普對巴西祭出50%新關稅，可能導致美國販售的巴西商品斷貨或暴漲；這個週末，不少位於加州的巴西雜貨店出現搶貨潮，店家向中央社表示，巴西研磨咖啡多年來已漲140%，消費者深感吃不消，50%關稅將是一記重擊。

週日午後，加州山景市（Mountain View）巴西雜貨店Sousa's人潮絡繹不絕。美國9日宣布將對巴西徵收50%關稅，巴西移民預期家鄉的咖啡、巧克力、肉腸等商品又要漲價、急忙補貨。老闆索沙（AlbertoSousa）告訴記者，通常週日沒有那麼熱鬧。

採買者人手一包巴西平民咖啡Pilão。索沙說，這款巴西研磨咖啡深受消費者喜愛，從早期每包（500公克）4.99美元，一路上漲到現在的11.99美元（約新台幣350元），漲幅已超過140%，許多人都深感吃不消，50%關稅恐怕將是一記重擊。

「我每天早上都會喝巴西咖啡，巴西有很棒的咖啡，我每週都會來買。」巴西移民麥托斯（GabrielaMattos）告訴中央社，在美巴西人聽聞關稅是50%後都很憂心，「美國從巴西進口不少商品，我們可能會看到價格攀升...現在巴西咖啡已經很貴了。」

和麥托斯一樣，庫瑪（Suresh Kumar）平日習慣喝巴西的咖啡，「關稅10%至15%還可以接受，那樣的話商品大概貴個10美分...但50%對我們來說真的太多了。」他表示，有考慮改買其他國家進口的咖啡、巧克力等商品，但那些就沒有家鄉的味道了。

里拉（Elis Lira）則直言，如果價格過高，就不會再買巴西進口的商品，那店家也可能因此撐不下去，最終就是一片混亂，「這真的太荒謬了，完全無法接受。」

索沙預估消費者購買力將再降低，「我們可能得把訂單減少，至少50%或60%。」

高額關稅也衝擊美國消費者；以咖啡為例，巴西為全球最大咖啡生產國，美國市場約30%咖啡來自巴西，知名品牌如星巴克、皮式咖啡（Peet's Coffee）都有使用巴西咖啡豆。倘若情況不變，這些企業都將面臨原料價格上漲壓力，導致美國「咖啡通膨」。

史丹佛大學經濟政策研究所主任康明茲（RyanCummings）向紐約時報（New York Times）指出，如果咖啡批發價上漲50%，3個月內每杯咖啡價格可能上漲25美分。

「這是政治因素所導致...真的很荒唐。」在美國生活多年的里拉難掩沮喪地說。

川普（Donald Trump）對巴西祭出的關稅稅率為目前已公布關稅中最高，他在致巴西總統魯拉（LuizInácio Lula da Silva）的信函中支持巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。波索納洛在2022年總統大選敗給魯拉，而後被控策畫政變接受審判。

里拉斥責，民眾不該為波索納洛的問題付出代價，任何國家的總統都不該干涉他國的司法程序，「我們希望他（川普總統）能做得很好，因為我們都住在這個國家，我們真心希望這個國家能夠進步。」