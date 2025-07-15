美就業穩定股市創新高 川普高關稅不鬆手

美國股市近期屢創新高，就業市場穩定，關稅提高國庫歲入。多項經濟數據顯示，美國經濟未如關稅戰前學者與輿論預期，今夏將出現通膨與高失業。相較於歐洲與亞洲，美國情況穩定成長持續，總統川普因此有底氣繼續推動高關稅。

美國財政部11日宣布6月關稅收入為272億美元（約新台幣8051億元），強化川普（Donald Trump）延續高關稅的態勢，連續對主要貿易夥伴歐盟與墨西哥、加拿大拋出30%、35%高稅率，並威脅對巴西徵收50%，俄羅斯100%。

對等關稅延後90天施行，新關稅再延至8月1日上路，川普政府威脅貿易夥伴在期限內達成協議的底氣來自亮眼的經濟數字。

代表通膨情況的美國消費者物價指數（CPI），預期6月年增率為2.6%至2.7%，高於5月的2.4%；6月失業率為4.1%，低於5月的4.2%。

代表整體經濟的股市，標普500指數較4月初對等關稅宣布後的最低點，至7月中成長約26%，道瓊工業指數成長約18%。科技股如輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）自解放日後最低點，漲幅達74%與42%，輝達市值首度超越4兆美元。

直接影響政治支持率的物價與就業情況都見穩定，即使通膨已略現，仍未如經濟學者與輿論早前預期，美國今年夏天將出現通膨與失業。川普14日在白宮表示：「看各項數據，經濟非常強勁。」

紐約時報（New York Times）指出，美國經濟在川普發動全球關稅戰後，至今仍有韌性，下波關稅可能會更強硬。川普在經濟穩固加持下，更願意承擔風險，肆無忌憚的進行學者憂心可能損害經濟的行動。

美國若在8月1日如期對歐盟、加拿大、墨西哥、日本與南韓等主要貿易夥伴課徵高關稅，情況恐將不是過去3個月，各國加速對美出口，中國是主要課稅對象，業者囤貨及吸收部份關稅成本的情況可比擬。

不過川普政府認為，美國金融市場已習慣關稅政策不確定性，高關稅讓製造業回流，勞動市場強勁，各國若無法達成貿易協議，將祭出全面性關稅。