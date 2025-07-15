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「非常不爽俄國」 川普揚言50天內沒達成協議 將對俄課徵100%關稅

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關稅未定！國安基金續護盤台股 已投入77億銀彈

聯合報／ 記者朱漢崙、編譯高詣軒茅毅／綜合報導
對等關稅談判尚未底定，國安基金昨舉行例行委員會議，決議暫不退場，續護盤台股。圖／聯合報系資料照片
對等關稅談判尚未底定，國安基金昨舉行例行委員會議，決議暫不退場，續護盤台股。圖／聯合報系資料照片

美國與各國的對等關稅談判至今未完全底定，考量此不確定因素牽動台股及投資人信心，國安基金昨舉行例行委員會議，決議暫不退場，繼續護盤台股。

台美關稅談判在歷經三輪實體磋商仍未獲得共識，國安基金昨舉行第二季例會，行政院副院長鄭麗君除了負責對美談判，她也身兼國安基金管理委員會主委，據了解，鄭麗君並未主持昨天的例會，而是由財政部長莊翠雲「代打」。

國安基金指出，考量國際政經不確定因素仍多，包括美國對等關稅措施仍未全面底定，將帶動國際資金移動及全球供應鏈重組，地緣政治風險續存及預測全球經濟前景面臨下行風險，均影響我國產業布局及企業獲利，牽動台股走勢及投資人信心，當前仍有穩定投資信心及安定台股的必要。

關稅談判 川普稱日方正急改方針

在美國與各國的關稅談判進度方面，白宮國家經濟會議主席哈塞特十三日在美國廣播公司（ＡＢＣ）節目「本周」說，各國目前提出的協議方案尚無法讓總統川普滿意，川普認為應該要更好。此外，哈塞特十四日在白宮告訴記者，美國和歐盟、加拿大和墨西哥的貿易談判仍持續進行。被問到對美歐談判有何預期時，他說，還有幾周時間，「我們拭目以待」。

在與日、韓的貿易談判方面，川普十三日在華府近郊的安德魯空軍基地說，在美日關稅談判上，他認為日方正急遽改變方針，不過，他再次抱怨日本在進口美國車及美國米上態度消極。美韓方面，他說，「南韓現在想達成協議」。

南韓指談判有進展 爭取框架協議

南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九昨說，美韓貿易談判有一定進展，可能在八月一日前先達成框架協議，再進一步磋商細節。他表示，現在南韓需要做出選擇和決定，以在韓美貿易談判中尋找能取得成果的空間。

台灣產業出口主要競爭對手包括日、韓等，雖然美國已經公布新的關稅稅率，但仍保有繼續協商的空間，在對等關稅充滿不確定性下，國安基金決議繼續護盤不退場，市場並不意外。

川普在四月二日的「解放日」宣布對等關稅政策引爆全球股災，國安基金四月八日開會決議護盤台股，成為國安基金成立以來第九次進場。昨天國安基金例會後也公布財報，截至六月底，國安基金在五十七個交易日投入逾七十七億元。

關稅 鄭麗君 貿易談判 川普 對等關稅 國安 台股 南韓

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