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歐盟揪伴對抗美關稅 擴大接觸加拿大、日本等同受影響國家

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歐盟執委會主席范德賴恩13日宣布，將繼續延後反制美國鋼鋁關稅的相關措施，以爭取更多協商空間。路透
歐盟執委會主席范德賴恩13日宣布，將繼續延後反制美國鋼鋁關稅的相關措施，以爭取更多協商空間。路透

歐盟執委會主席范德賴恩13日宣布，將繼續延後反制美國鋼鋁關稅的相關措施，以爭取更多協商空間。但在此同時，歐盟傳出已備妥反制清單，且計劃接觸加拿大、日本等其他同樣受川普關稅影響的國家，可能探討聯合因應措施；此外，深化與印太地區國家的貿易協定也是努力方向。

范德賴恩宣布，將延長對美關稅措施的暫停期限至8月1日，以爭取更多協商空間。這些措施原是針對川普對歐洲鋼鋁徵收關稅的報復手段，原訂15日午夜恢復實施。

范德賴恩重申，歐盟仍偏好以協商方式解決爭端。但知情人士透露，歐盟已備妥總值210億歐元（約245億美元）的反制清單，另有總額720億歐元的預備名單與出口管制措施，最快14日提交歐盟成員國審議。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

此外，彭博資訊報導，歐盟正擴大接觸加拿大、日本等其他同樣受關稅影響的國家，可能探討聯合因應措施；深化與印太地區國家的貿易協定也是正在努力的方向。

范德賴恩說，歐盟尚未啟用為非常情況所設、其最具殺傷力的貿易武器「反脅迫工具」（ACI）。但法國總統馬克宏主張，若8月1日還沒能與美國達成協議，就應加快納入ACI在內的反制手段。

德國總理梅爾茨13日晚間表示，若川普落實30%關稅，將重創德國這個歐洲最大經濟體的出口核心，他呼籲歐盟內部團結一致，與美國保持良好溝通。

高盛集團估計，若美方將對歐盟的平均有效關稅提高到26％，將使歐元區GDP到2026年底時累計下滑1.2%。

高盛分析，歐盟可能自美方新關稅生效當日起，逐步展開報復，但也認為川普此舉可能只是談判策略，雙方仍有望就維持現有稅率達成協議，也就是對一般商品普徵關稅10%、對鋼鋁和汽車課25%。

歐盟若不能及時與美國談成協議，8月起將被課30%關稅。

歐盟原本期望能與美達成初步協議，避免關稅上調，但川普來信打亂布魯塞爾對「最後一刻」談成協議的樂觀預期。

關稅 川普

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