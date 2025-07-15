南韓：貿易談判有進展

美國總統川普13日告訴記者，南韓希望達成貿易協議，「日本正在迅速改變方針」，這或許透露出某種程度的肯定，只不過他依然沒有給任何時間表。

南韓貿易部長呂翰九14日透露，與美國的貿易談判「有一定進展」，可望在8月1日對等關稅生效前先與美方達成框架協議，後續再進一步磋商細節。

呂翰九表示，南韓可能需要在農業市場方面作出戰略決策，「我們需要對農業和畜牧業領域做出戰略判斷，敏感產業可能需要繼續保護，但是某些市場可能會被納入整體框架中考慮。」

呂翰九說，「我認為韓美有望達成原則上的協議，之後再進一步談判細節」；他也強調，華府方面需削減對汽車與鋼鐵等產業的特定關稅，因那些措施「不公平」，嚴重損害雙邊合作。

另一方面，川普13日再度表達對日方談判的不滿，共同社報導，川普認為日本對於購買美國車與農產品態度消極，但他也表示，「日本正在迅速改變方針」。川普還說，關稅稅率「也許會改變，也許不會」，將視談判進展而定。

此外，川普也告訴記者，美國將向烏克蘭提供更多愛國者防空系統，顯示川普態度出現轉變。

自第二任期開始以來，川普一直未批准任何對烏克蘭的新武器援助，反而試圖遊說俄羅斯總統普丁重回談判桌。

川普上周曾透露，本周針對俄羅斯議題發表一項聲明，但拒絕透露是否會包括國會正在考慮的新制裁措施。川普補充說，自己對普丁非常失望，「他講話很溫和，然後晚上就去轟炸所有人」。