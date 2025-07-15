川普揚言30%關稅 歐盟代表：持續和美交涉 不排除反制

歐盟國家部長十四日辯論布魯塞爾對美歐貿易談判的做法。歐盟主管貿易事務的執委塞夫柯維奇說，歐盟會繼續和美國交涉，優先要務是在八月一日的新期限前談出解決方案，不會毫無作為就抽身離開。但他說，歐盟必須為各種結果做準備，包括在必要時採取「考慮周詳、恰如其分的反制措施，來恢復平衡」。

塞夫柯維奇在當天開會前說，歐盟方面「感覺」雙方非常接近達成協議，且川普揚言對歐盟徵的百分之卅關稅，形同使歐美貿易斷絕。

義大利總理梅洛尼十三日則提醒，「在我們西方（世界）共同面對全球挑戰之際，若陷入內部貿易戰，會削弱整體力量」。她在其辦公室發布的聲明也說，歐盟有足夠經濟與財政實力維護自身立場，並達成公平合理的貿易協議，「義大利會一如既往做好自身本分」。

對在野黨質疑梅洛尼政府過於親美，義大利外交部長塔加尼十四日接受義媒「訊使報」訪問時強調，美國是首要盟友，若不跟美國搭建對話橋梁，「難道要像前總理孔蒂時期站到中國那邊，然後退出北約？」

孔蒂二○一九年執政時義大利簽署加入中國一帶一路倡議，梅洛尼上任後退出。塔加尼說，歐盟應冷靜面對美國關稅，抬頭挺胸與美談判，「歐洲需要美國，美國同樣需要歐洲」；歐美互達「零關稅」是理想，務實作法是像英國先就大原則達成共識，再逐步討論各產業關稅額。

另外，彭博資訊十四日報導，墨西哥官員對川普十二日在給墨西哥的關稅稅率通知函中加徵關稅感到震驚。近幾月美國官員對墨西哥在邊境與安全議題上的合作不吝稱讚。美國國務卿魯比歐說，墨西哥的相關回應非常積極；美國財長貝森特形容美墨關係出現正向動能。

然而川普在該通知函中卻批評墨西哥的努力還不夠。知情人士指稱，參與美墨談判的墨西哥代表普遍感到憤怒，他們釋出的善意至少如今看來似乎徒勞無功。