川普威脅30%關稅 歐盟14日將再與美國談

歐洲聯盟主管貿易事務執行委員塞夫柯維奇表示，他打算今天再與美國對口官員對談。布魯塞爾正積極應對美國總統川普所提出的30%關稅全新威脅。

法新社報導，帶領歐盟27國進行談判的塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，儘管美國領導人發出了威脅，他「覺得」華盛頓準備繼續談判。

他說：「我打算今天稍晚再與美國對口官員談，因為我無法想像在沒有真正付出努力的情況下就放棄。」

川普12日宣布，若在8月1日前無法達成協議，他將對歐盟祭出全面性的30%關稅，此舉打亂了歷經數月辛苦談判所取得的進展。

塞夫柯維奇說：「目前的不確定性是由不合理的關稅所造成，這種情況不能無限期持續下去。」

他表示，達成協議仍是歐盟的優先目標，但布魯塞爾也為「各種結果」做好準備，「包括經過審慎考量、相應的反制措施」。

根據外交消息人士，一套額外的報復措施將在今天於布魯塞爾舉行的歐盟27國貿易部長會議中提出。

法國外貿部長聖馬丁（Laurent Saint-Martin）抵達布魯塞爾時表示，歐盟制定的報復計畫應該「不設限」，「如果有所保留，就無法強化談判籌碼。」

聖馬丁重申，法國支持代表27個成員國制定貿易政策的歐盟執委會，但也表示，上週末遭遇的挫折使歐盟必須重新思考策略。「顯然，12日以來的局勢要求我們改變策略。」

目前擔任歐盟輪值主席國的丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，布魯塞爾需要展現實力，以達成公平的協議。

他說，「我們不想和美國爆發任何形式的貿易戰……我們也不想讓局勢升溫」。

他在會談前表示：「我們希望達成協議，但有句老話說：『想要和平，必須為戰爭準備』。」