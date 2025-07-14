赴華府談判關稅 義大利外長：應與美對話拒靠攏中國

美國8月1日起擬對歐盟施加30%關稅，義大利外長塔加尼今天赴美談判。對於反對黨質疑義政府過度親美，他強調，美國是首要盟友，義大利怎能不跟美國搭建對話橋梁，「不然難道要像前總理孔蒂時期站到中國那邊，然後退出北約？」

塔加尼（Antonio Tajani）今天接受「訊使報」（IlMessaggero）專訪指出，歐盟面對美國關稅應採冷靜態度，抬頭挺胸與美談判，因為避免貿易戰符合所有人利益，「歐洲需要美國，美國同樣需要歐洲。」他的高標理想是互達「零關稅」，務實作法是盼像英國一樣先達大原則共識，再針對各產業關稅額逐步討論。

歐盟原定7月15日起對美國每年210億歐元輸歐商品加徵關稅，歐盟昨天決定延後到8月實施，爭取更多對美談判空間。塔加尼認為歐盟的反應是「明智抉擇」，義大利已向歐盟此舉表達支持。

在8月關稅實施前僅剩2週，針對美歐是否可能達成協議，塔加尼表示，他的理想目標是美歐互相實施「零關稅」，他知道這不容易，但他將盡力保護義大利最受衝擊產業，包括汽車、製藥、葡萄酒、農業等，「我們將要求歐盟任何反制措施，不得損害這些義大利產業。」

由於談判時間緊迫，塔加尼表示，盼像英國一樣，先與美國就大原則達成協議，在接下來幾個月內，再針對各個貿易章節展開技術談判。

塔加尼表示，若美歐無法達成協議，歐盟已準備好第一份210億歐元商品的反制關稅清單，還會增加第二份清單，他相信談判會取得進展，因為關稅損害所有人的利益，「若股市下跌，美國人的養老金和儲蓄會面臨風險。」

塔加尼重申，他的目標是零關稅，在加拿大、美國、墨西哥、歐洲之間建立一個開放的市場。

至於歐洲如何保護自身產業，塔加尼表示，強勢歐元降低了通膨風險，目前低至2%的利率可能進一步下降，但強勢貨幣加上關稅衝擊不利出口，在利率與通膨風險都已降低的情況下，推動經濟成長的最佳途徑是刺激國內需求，並尋找其他海外市場。

塔加尼說，歐洲央行或許該採取新的擴張政策，降低利率並購買債券，資助國防、工業、醫療保健，類似先前應對疫情時，提出新的「量化寬鬆」政策。

塔加尼表示，義國政府正努力透過出口計畫保護供應鏈，在印度、拉美、墨西哥、加拿大、中東海灣國家、巴爾幹半島、日本等市場開闢新管道。他也強調義大利必須簽署加入南方共同市場，前提是確認能保護義國的農業。

義大利反對黨質疑，義國總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）聲稱能與美國總統川普（Donald Trump）共建美歐橋梁，如今關稅問題恐成雙邊裂痕。塔加尼反問，義大利怎麼能不與美國建立橋梁，美國是義大利首要盟友，「難道我們應該像前總理孔蒂一樣，站在中國這邊，甚至退出北約（NATO）嗎？」

前義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）目前是反對黨「五星運動」（5 Star Movement）領導人，他2019年執政時義大利簽署加入中國一帶一路倡議，右派總理梅洛尼上任後退出倡議。