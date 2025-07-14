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因應川普關稅 泰國擬讓更多美國商品免稅

中央社／ 曼谷14日專電
泰國副總理皮猜。路透
泰國副總理皮猜。路透

美國總統川普擬對泰國商品徵收36%進口關稅，負責領軍對美談判的泰國副總理皮猜今天表示，泰國考慮讓更多從美國進口的商品免稅，也考慮修改規定讓美國的左駕車進口到泰國。

川普（Donald Trump）4月宣布對等關稅政策，泰國當時的關稅就是36%；而90天暫緩期在7月9日屆滿前夕，川普致函泰國的關稅仍高達36%。

不過泰國官員認為在8月1日新期限前仍有協商空間，副總理兼財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）日前曾表示，美國正式通知對泰國商品課徵36%關稅，可能尚未充分考慮泰國在7月6日提出修正後的關稅提案。

在修正提案中，泰國同意對約90%的美國進口商品大幅減稅，並對部分進口商品完全免稅。

泰國公視（Thai PBS）報導，皮猜今天在一場經濟論壇中表示，泰國考慮讓更多的美國進口商品完全免稅，政府也已準備2000億泰銖（約新台幣1820億元）的優惠貸款以降低美國關稅政策帶來的衝擊。

彭博社報導指出，皮猜在論壇中指出，泰國已經降低從其他國家進口到泰國的龍眼和吳郭魚的關稅，泰國正在考慮從美國進口的龍眼和吳郭魚免稅。

他並表示，泰國政府可能會修改現有法規，允許美國的左駕車進口，並對已納入與其他國家自由貿易協定中的商品免徵關稅。

關稅 川普

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