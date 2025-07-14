川普何時對台動關稅？專家分析「時機可等，低於20%恐不樂觀」

隨著對等關稅暫緩期屆滿，美國總統川普（Donald Trump）近日再度揮舞關稅大刀，一連兩波共宣布計22國的對等關稅稅率，但作為美國第6大貿易逆差國的台灣，目前卻不在這兩波的對等關稅公布名單中。專家解析，這兩波對等關稅的公布名單，美國顯然將焦點指向中國，有企圖透過關稅築牆的意味，而台灣尚未收到對等關稅的信函，則喜憂參半。

川普這兩波宣布的對等關稅名單，有些國家的關稅稅率暴增，如位於南美的巴西，稅率一下從10%躍升至50%；有的微幅調升，如日本從24%增加至25%，更有許多國家稅率調降或維持不變。至於稅率，則介於20%至50%之間，絕大多數在20%至40%區間內，僅3國（巴西、寮國、緬甸）稅率達到、甚至超過40%以上。

對日本發出最後通牒

前行政院經貿談判辦公室研究員張昱謙受訪分析，第一波川普寄出的14封信件裡頭，都有寫到「如果貴國或貴國企業決定到美國建立生產線，那就不會有關稅」，顯示投資美國是川普操作這波對等關稅的重點。但從日本首相石破茂在今年2月的美日峰會中，史無前例宣布投資美國達一兆美元，日本在這波對等關稅中仍討不了好處，顯示除了投資外，美國對各個國家還有其他要求。

以日本為例，張昱謙認為，由於日本參議院將舉行選舉，若日本對美國開出來的清單照單全收，包括日圓升值、取消汽車關稅、廢除稻米保護措施……等等，石破茂的政治生涯將走向終點，因此兩國針對這些議題僵持不下，「對美國來講，日本當然就是頑固份子」，因此這封信對日本來說，就是一份「最後通牒」。

另外，從收到信的國家來看，東南亞顯然是這次川普的重點，主因是東南亞國家多與「中國轉運」有關。越南先前與美國達成協議，宣布對等關稅稅率為20%，但暗藏「對中條款」，轉運貨物的稅率翻倍至40%，由於東南亞國家的經濟體質相近，產業彼此競爭，若東南亞國家的對等關稅稅率比越南高，海外的投資資金恐全部錢進越南，美國此舉是利用談判策略，逼迫東南亞各國改變現階段與中國的貿易狀況，「美國打東南亞這拳，恐對中國造成重傷。」

他認為，從第一波名單的14國來看，這些國家要嘛對美國態度強硬，因此發出「最後通牒」；或者是該國政府由於內亂等問題，已沒有能力跟美國進行貿易談判，比如說緬甸、波士尼亞與赫塞哥維納等國，美國就直接給一個稅率，來重新界定未來雙方的貿易關係。

劍指中國，要求東南亞不得轉運中國貨

但張昱謙說，雖然川普對等關稅的策略雖劍指中國，要求各國不得為中國貨進行轉運，且轉運的定義可能與WTO的定義不同，只是未來如何執行恐是大問題。他舉例，較為單純的轉運，比如說中國產的水果運到越南，西瓜跟蓮霧包在一起、香蕉跟蘋果包在另一袋，分裝後運到美國，水果還是那個水果，並沒有產生改變，針對這類的中國轉運貨不是大問題。

但假如是大創百貨內販售的「日本製」商品，恐就在灰色地帶。他解釋，大創百貨內的日製商品，許多零件的原產地其實是中國，只是運到日本的保稅區進行組裝後，貼個標籤就搖身一變從「中國製」換成「日本製」，對美國來說，這類商品恐也被列入轉運的範疇內，未來針對這塊如何操作，將成大難題。

或者美國將產品內零組件的附加價值也納入轉運的範疇內，如一支手機，裡面最貴的零組件當屬晶片，如果美國是以零組件的附加價值列為轉運標準，那這一台在中國製造的手機，可能搖身一變就變成台灣製。未來美國如何針對轉運這塊範疇進行操作，還沒有人能給出標準答案。

對中國施壓，逼迫北京在談判中就範

長期關注國際地緣政治變化的國策院執行長、成大政治系教授王宏仁則認為，近期兩波共22國收到川普對等關稅的信件，原因應有兩個，一是談判是否完成，二是有沒有給美國一個「滿意」的答案，後者最明顯的範例當屬巴西，美國不滿意巴西交出的答案，稅率直接從10%躍升至50%，苦吞榜首。

他也認為，從川普談判策略來看，針對中國的跡象明顯，這兩波對等關稅的名單顯示美國正進行中國「洗產地」的防堵動作，要求中國周邊各國不能再「左右逢源」，要某種程度和中國進行「脫鉤」，證明自己不會幫中國洗產地。由於美中雙方目前也在談判的過程中，不排除美國是藉由這一連串的操作向中方施壓，逼迫中國就範。

至於台灣尚未收件，他認為，應是台美雙方仍處於談判過程中，台灣對美國或許有些讓步，但美國認為這個讓步不夠多、還有些期待有關。這對台灣來說不見得是壞處，因為雙方還在談，台灣有機會爭取到更優惠的關稅數字，只是這也會帶來市場的不確定性。

台若爭取到25%不算輸，20%算贏

王宏仁指出，若台灣最後能爭取到跟日、韓同樣的25%稅率，基本上就不算輸，若能爭取到越南的20%，則算贏。目前市場雖期待台灣的對等關稅數字，不會高於日、韓的25%，甚至還更低，但若台美間的談判不順，台灣仍有機會吃下高於25%的稅率，畢竟4月初川普首次公布的對等關稅數字，台灣稅率為32%，就比當時的日韓更高。

他也認為，期待台灣能爭取到比越南20%還低的關稅數字，恐是過於樂觀，畢竟越南是對美國完全輸誠，市場全面開放；但台灣跟美國之間的談判，目前還有農產品（美豬、美牛）、以及汽車關稅的問題，若美國以此視台灣為貿易保護國家，川普勢必會對台灣祭出更高的關稅。

儘管關稅大刀再度揮動連連，但王宏仁認為7月過後，川普會逐步清理關稅戰場，一方面緩解美國民眾的通膨預期，二方面空出手來處理後續的降稅、匯率等問題。特別是美國國會近期才通過「大而美法案」，為企業和多數收入階層的人減稅，今年後半年川普必須陸續端出更多牛肉，打經濟牌以利刺激明年共和黨的選情

川普的一言一行，每每掀起國際間的陣陣漣漪，顯示美國對全球的影響力仍如日中天，而在川普回鍋白宮後，試圖重構全球秩序所掀起的滔天巨浪，如何在一波波的挑戰中化險為夷，將是全民對政府的衷心期待。

（本文出自2025.07.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）