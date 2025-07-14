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川普對歐盟祭30%關稅 義總理：此非西方內鬥

中央社／ 羅馬13日綜合外電報導

美國總統川普宣布對歐盟產品課徵30%關稅後，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天表示，不應將此視為「西方內部的貿易戰」。

法新社報導，梅洛尼在總理辦公室發出的聲明裡說：「在我們共同面對全球挑戰之際，西方若陷入內部貿易戰，將會削弱整體力量。」

她表示，歐盟有足夠的經濟與財政實力維護自身立場，並達成公平合理的貿易協議，還說「義大利會一如既往地做好自己的本分」。目前，歐盟因希望與美國達成協議而暫時按兵不動，未對美方30%關稅措施回擊。

川普7月12日宣布，歐盟與墨西哥銷往美國的商品，將自8月1日起加徵30%關稅。

川普宣布對歐盟關稅後，義大利反對黨抨擊梅洛尼及她所屬的極右翼義大利兄弟黨（Fratelli d'Italia）。在野的「五星運動」（5 Star Movement）黨魁孔蒂（Giuseppe Conte）更指控梅洛尼屈服於華府的威脅。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟目前不會就美國針對鋼鋁產品加徵的關稅採取報復，並希望透過協商達成協議，以避免美國將30%的關稅擴大至所有歐盟出口產品。

關稅 川普

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