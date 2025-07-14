翻盤有望？日韓最新談判進展曝 川普讚「這國有改變」

路透引述多家南韓媒體報導，南韓貿易部長呂翰九14日透露，與美國的貿易談判「有一定進展」，可望在8月1日對等關稅生效前先與美方達成框架協議，後續再進一步磋商細節。另一方面，共同社報導指出，儘管美國總統川普13日再度表達對日方談判的不滿，但也透露「日本迅速改變方針」，給予某種程度肯定。

在南韓方面，根據韓聯社，呂翰九上周與美方高層官員會談後表示，南韓可能需要在農業市場方面作出戰略決策。

根據Newsis報導，呂翰九告訴當地記者：「我認為韓美有望達成原則上的協議，之後再進一步談判細節。」呂翰九當時坦言，「僅存20天，不夠時間擬定包含所有細節的完美協議。」

呂翰九指出，與美方官員就關鍵產業合作的討論已有「一定進展」，但他強調，華府方面需削減對汽車與鋼鐵等產業的特定關稅，因那些措施「不公平」，嚴重損害雙邊合作。

在日本方面，共同社14日報導，川普於當地時間13日再度表達對日本的不滿，指出日本對於購買美國車與農產品態度消極。

但是川普也表示，「日本正在迅速改變方針」，這透露出某種程度的肯定。他還說，關稅稅率「也許會改變，也許不會」，將視談判進展而定。