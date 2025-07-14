歐盟擬聯手日本和加拿大等國 共抗川普關稅

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經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歐盟執委會主席馮德萊恩。路透
歐盟執委會主席馮德萊恩。路透

在美國總統川普宣布將對歐盟及其他貿易夥伴加徵關稅後，歐盟計畫加強接觸加拿大、日本等其他同樣受到影響的國家，可能探討聯合應對措施。

目前，美歐談判進展緩慢，雙方在汽車、農產品關稅等關鍵議題依然存在分歧。

歐盟執委會主席馮德萊恩於同日宣布，將延長對美反制關稅措施的暫停期限至8月1日，以爭取更多協商空間。這些措施原是針對川普任內對歐洲鋼鋁徵收關稅的報復手段，原訂於周二午夜自動恢復實施。

馮德萊恩重申，歐盟仍偏好以協商方式解決爭端。但知情人士透露，歐盟已備妥總值210億歐元（約245億美元）的反制清單，另有總額720億歐元的預備名單與出口管制措施，最快周一提交成員國審議。

馮德萊恩說，歐盟尚未啟用為非常情況所設、其最具殺傷力的貿易武器「反脅迫工具」（ACI）。但法國總統馬克宏主張，若8月1日還沒能與美國達成協議，就應加快納入ACI在內的反制手段。

德國總理梅茲周日晚間表示，若川普落實30%關稅，將重創德國這個歐洲最大經濟體的出口核心，他呼籲歐盟內部團結一致，與美國保持良好溝通。

高盛集團估計，若美方將對歐盟的平均有效關稅提高到26個百分點，將使歐元區GDP到2026年底時累計下滑1.2%。

高盛分析，歐盟可能自美方新關稅生效當日起，逐步展開報復，但也認為川普此舉可能只是談判策略，雙方仍有望就維持現有稅率達成協議，也就是對一般商品普徵關稅10%、對鋼鋁和汽車是25%。

川普近來向多個貿易夥伴寄出關稅通知函，調整4月曾公布的稅率，並邀請對方重談。歐盟若不能及時與美國談成協議，8月起將被課30%關稅。

歐盟原本期望能與美達成初步協議，避免關稅上調，但川普來信打覶布魯塞爾對「最後一刻」談成協議的樂觀預期。

歐盟目前主張，農產品出口關稅降到10%以下；至於部分車廠提議的以對美投資換取關稅減免的構想，歐盟因為擔心產線外移而暫不考慮。

知情人士透露，歐美初步協議可能包括：大多數歐盟出口商品課徵10%關稅，部分產業（如航空和醫療設備）豁免；同時降低酒類關稅、以配額制緩解鋼鋁50%關稅衝擊。雙方也將觸及非關稅壁壘、經濟安全合作與戰略採購等議題。

關稅 川普

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