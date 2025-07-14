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台灣剉咧等？外媒曝川普關稅信1共同點：他們都受害

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普9日在白宮會晤多個非洲國家領袖。歐新社
美國總統川普9日在白宮會晤多個非洲國家領袖。歐新社

南韓NEWS1報導，美國總統川普上周公布對多個貿易夥伴的關稅信，其中多個盟友的稅率「不減反增」，引發外界質疑，原本針對中國大陸的貿易施壓已轉向盟邦，令日本、南韓、加拿大、墨西哥與歐盟陷入錯愕與沮喪。

川普截至當地時間13日已宣布對24個國家和歐盟徵收新對等關稅，預計8月1日起正式生效。

川普11日公布對加拿大徵收35%關稅；12日通知對歐盟和墨西哥課徵30%關稅。

加拿大在川普第二任初期就成為貿易戰首波目標，理由是加拿大打擊芬太尼不力，當時面臨25%關稅，經過90天暫緩期和談判卻被提高至35%。

歐盟是北約的核心盟友，4月被祭出20%關稅威脅，歐盟官員談判後原本預期可降至10%，不過最新被增加至30%。

日本作為美國在東北亞的主要盟友，對等關稅也從24%上調到25%，令日方困惑且不滿。

至於原本依川普要求給出多項讓步的越南，雖然此次關稅從46%降為20%，但外界指出，「雙方原本已談妥的是11%稅率」，因此氣氛依舊不佳。

觀察人士指出，儘管這場貿易戰已持續數月，但美方實質成果有限，而與中國的談判亦陷入僵局，因此有觀點認為川普正將「盟友」當作替代性施壓對象，以達成政治目的。

也有人認為，這或許是川普對外界譏諷TACO的反擊。TACO指「川普總是退縮」（Trump Always Chickens Out），用以諷刺他立場搖擺，最終總是讓步。

川普11日從白宮前往德州勘災曾表示：「幾十年來，我們被朋友與敵人同時占便宜。老實說，很多時候，朋友比敵人還糟。」

截至目前，僅有英國（10%）與越南和美國達成關稅協議；中國則與美國處於微妙的貿易休兵狀態。

關稅 川普

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