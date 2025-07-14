與美早談成協議 越南避關稅是否真的划算？風險至今未解

越南與美國雖然達成貿易協議，但供貨給Adidas、Calvin Klein與Columbia等知名品牌的越南成衣大廠Thanh Cong Garment卻對貿易內容深感困惑。

川普日前宣布，對越南商品課徵20%的統一關稅，遠低於原先威脅的46%，然而美越雙方至今未公布正式協文本，，也沒有進一步的細節，僅表示已建立「公平且平衡」的協議框架。對企業而言，這種說法仍充滿不確定性。

協議中包含一項「轉運」條款，針對經越南中轉的商品課徵40%關稅，但未明確定義何謂「轉運」。

這使得高度依賴中國大陸供應鏈的越南製造業面臨風險。Thanh Cong董事長Tran Nhu Tung坦言，該公司在越南製造的成衣，有高達70%的原料來自中國，那麼這些產品「出口到美國的關稅究竟是20%、30%還是35%？」

RMAC顧問公司創辦人Rich McClellan表示，協議裡的「轉運條款是協議中最模糊、潛在風險最高的部分」。

三菱日聯金融集團分析師Michael Wan表示，如果美方僅針對最嚴重的貿易繞道行為開罰，影響或許有限；但如果是企業擔心的、以更嚴格的「外國價值占比」來認定轉運，則將對越南外銷構成實質打擊。對美出口占越南總出口的近三分之一。

另一個變數是越南最終獲得的關稅稅率是否優於鄰國。川普已設定8月1日為下一輪談判截止日，外界正關注：越南這次談成的協議，會是搶得先機的成功談判，還是過早讓步反而落入不利處境。