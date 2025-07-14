歐盟延後報復川普鋼鋁關稅！可能反擊手段曝光 白宮官員再放話

路透報導，歐盟13日表示將暫緩對美國關稅反制措施至8月初生效，希望持續與美方談判解決貿易分歧。與此同時，川普政府持續施壓貿易夥伴做出更多讓步。

金融時報報導指出，歐盟原定7月15日零時起，對美國每年價值210億歐元的輸歐商品加徵關稅，但已決定延後這項計畫，希望在8月1日川普新關稅生效之前，持續與美方磋商。

歐盟執委會主席范德賴恩表示，原訂的反制措施將延後至8月初才可能生效，範圍涵蓋雞肉、機車與衣物。她表示，「歐盟一向明確表態，我們偏好與美國透過談判解決問題，這個立場依然不變。」

范德賴恩也提到，歐盟將維持「雙軌策略」：持續談判，同時準備報復措施。歐盟選擇暫不報復的決定，顯示希望避免貿易戰進一步升高、陷入螺旋對抗，並保留談判改善結果的可能性。

另一方面，路透引述白宮經濟顧問哈塞特13日受訪表示，各國目前提出的協議方案尚無法讓川普滿意，並強調「關稅是一定會實施的」，除非有更好的協議出現。

哈塞特告訴ABC節目「本周」（This Week），川普認為「協議應該要更好」，「為了畫定底線，他向各方寄出關稅通知信，我們將觀察接下來的發展。」

路透描述，儘管川普放話對歐盟課徵關稅以來，歐盟數月未啟動報復，但已備妥2套可針對總額達930億歐元的美國商品的報復方案。

第一套方案是回應美方對進口鋼鋁課徵50%關稅，原本將波及210億歐元的美國商品。該方案自4月起暫緩90天，以爭取談判時間，原訂7月15日零時到期，但已宣布延後。

第二套方案則是針對川普對等關稅的報復措施，歐盟自5月以來開始研擬，涵蓋價值720億歐元的美國商品。此方案尚未公開，最終清單仍需獲成員國批准。

目前歐盟尚未啟動反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument）作為反制。該工具允許歐盟針對向成員國施加經濟壓力、試圖改變其政策的第三國，採取報復行動。范德賴恩說：「這項工具是為了非常狀況而設，目前尚未達到這一階段。」

歐盟可能的報復措施包括：限制美國商品與服務進入歐盟市場，還可能針對其他經濟領域採取措施，例如外國直接投資、金融市場及出口管制等方面。