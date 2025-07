【專家之眼】川普出老千 歐盟加拿大貿易談判只得低頭

也就在上周,歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)女士,還喜孜孜地公開倡議,願意跟美國簽訂貿易協議;如果談判一切順利的話,歐盟稅率也會守住10%附近。但美國總統川普卻在周末上午出怪招,揚言8月1日起將對歐盟輸美商品課徵30%的關稅,除非歐、美談判能夠在期限前,迅速達成。

川普生性喜歡被大眾簇擁和高呼萬歲,擅長放鬆對手的注意力,再出其不意地發動一輪猛攻;更經常以調人身分出場,讓一夥人掏心掏肺的亮出底牌。最終還能找到機會,促狹、逗弄不知所措的對手,好滿足其稚趣、童心。

歐盟主要成員的生性怕事、故作天真,跟只計算個人得失的政治名聲,川普早就盡看在眼底。於6月底的北大西洋公約組織(NATO)會議,這夥人假惺惺的共議世局未來,雖然譴責俄烏戰爭、巴勒斯坦與迦薩地區的人權;卻紛紛同意調高軍費支出,到5%的國內生產毛額。

席間,NATO秘書長,馬克路特(Mark Rutte)先生,甚至稱有川普的強勢領導,就像爸爸挺身而出,斥責小孩不該打架,"Daddy has to use strong language to get them to stop.",一時間更成為國際新聞與外交界的熱門話題。

因此之故,台灣的國安團隊從第一天就研判,必須盡力配合川普的意志,從零關稅談起;尤其是已然驅動的中、美脫鉤,當然是亦步亦趨!何況川普一度還揚言,台灣該拿10%的GDP作為建軍準備;至少當成是在買國防的保險。

此後,台灣積極討論要成立主權基金,也順應要求到美國投資輸氣管道,甚至是收購頁岩油氣田;朝野咸信投其所好,定能討到龍心大悅。

反觀,歐盟跟日本在川普所看重的非關稅障礙,以及軍事分攤的費用配合上,並不積極。德國與法國希望自己建軍,英國則與法國提議合作,要重新取得在核子武器做打擊的主動權。

這兩天更有新聞內幕的流出,美方國防高層,要求澳大利亞跟日本,必須表態就台海戰爭的決心;此前,韓國跟加拿大,也在川普總統所構想的戰略重部署跟「金穹」(Golden Dome)防禦系統,未能積極表態而吃了一頓排頭。

準此觀之,眼前川普看似的君心難測,其實有他自認為的全盤規劃:既能帶動美國軍需工業的發展,也能順勢以高關稅來宰制盟邦;然其最終目的,自然是美國霸權於21世紀內的有效鞏固。