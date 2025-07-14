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墨國銷美產品實施30%關稅 台電子業產能恐移轉

聯合報／ 記者吳凱中／台北報導

美國總統川普宣布對墨西哥銷美產品實施百分之卅對等關稅，由於墨國為近年台商全球布局重鎮，若墨國稅率居高不下，由於包括鴻海、緯創、廣達、和碩、英業達等大型代工廠在當地皆有生產據點，若真的實施，恐引發新一波電子業產能轉移浪潮。

川普十二日發出新一波關稅最後通牒，宣布自八月起，對墨西哥課徵百分之卅的關稅，因為與這些重要貿易夥伴談判數月，仍未能達成更廣泛的貿易協議。

墨西哥是台廠在北美最大生產據點，包括鴻海、和碩等台廠在當地皆有設廠，生產項目涵蓋伺服器、汽車零組件等，就近供應美國市場。

業界評估，若依照目前墨西哥銷往美國產品百分之卅稅率不變，恐怕會引發更多電子製造業者將訂單轉移至美國本土生產，不過，由於美墨談判仍持續，八月一日前仍有轉圜餘地。

關稅 川普

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