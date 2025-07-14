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配合美打擊毒販 墨仍收到高關稅

聯合報／ 編譯梁采蘩／綜合報導
墨西哥總統薛恩鮑姆。路透
墨西哥總統薛恩鮑姆。路透

美國總統川普宣布對來自墨西哥的進口產品徵收百分之卅關稅，並特別點名墨國打擊毒販不力。墨西哥總統薛恩鮑姆十二日表示，墨方與美周旋「也算有經驗」，此時「更要保持冷靜」，她有信心可與美方達成協議。華爾街日報報導，薛恩鮑姆上任初期，因應對川普時手腕靈活，獲得國內外廣泛肯定，但她至今拿不出太多實質成果。

報導指出，薛恩鮑姆的政府無法化解美國加徵高額關稅的威脅，關鍵在於白宮持續質疑墨西哥，是否真有能力打擊那些根深蒂固、專門為美國市場供應芬太尼的販毒集團。

川普政府近期把瓦解墨西哥販毒集團列為首要安全議題，甚至將它們定義為「恐怖組織」。墨西哥在配合美方要求上付出不少努力，包括派遣一萬名軍人駐守邊境，防止移民進入美國，並加強執法，拆除數百座毒品工廠，把廿九名已服刑的毒梟引渡到美國。美國境內的芬太尼查獲量大幅下降，部分原因就是墨西哥採取更強硬的作法。

「墨西哥政府覺得已跟川普閣員好好溝通，關係也在進展，但美國接著就做出一些舉動，讓一切又回到原點。」墨西哥政治分析師奧卡蘭薩說。

關稅 川普

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