聽新聞
0:00 / 0:00

抗陸關鍵助力 日本在川普眼中「已經不再特別」

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
在被美國總統川普開出百分之廿五關稅後，日本開始意識到，即使身為美國最好的友邦，也未必擁有太多影響力。圖為美國總統川普（右）二月七日在白宮會晤日本首相石破茂（左）。路透
在被美國總統川普開出百分之廿五關稅後，日本開始意識到，即使身為美國最好的友邦，也未必擁有太多影響力。圖為美國總統川普（右）二月七日在白宮會晤日本首相石破茂（左）。路透

華盛頓郵報報導，日本是美國數十年來的核心安全盟友，也是華府抗衡中國大陸崛起的關鍵助力，不過在被美國總統川普開出百分之廿五關稅後，日本開始意識到，即使身為美國最好的友邦，也未必擁有太多影響力。

專家指出，對川普而言，日本「已經不特別」，這點也讓東京高層不滿。日本前駐美大使指出，日方還是要設法與川普談判，而結果可能是美國大贏、日本小贏。

布魯金斯研究所亞洲政策研究中心主任索里士說：「日本逐漸認清一項艱難的事實，也就是對川普而言，日本並不特別。到頭來，川普看到赤字時，他不會想說這是親密的安全盟友，他眼中只有赤字。」

華郵報導，日本是今年四月起首批與美貿易談判的國家之一，分析人士指出，華府當時希望迅速與東京達成協議，作為對抗美國最大貿易逆差來源國中國的籌碼。

但談判幾乎毫無進展。日本未輕易接受川普要求，尤其考量國內政治，石破政府難以在汽車、鋼鐵與稻米等關鍵產業讓步。日本廿日舉行參議院選舉，執政黨可能失去多數席次，恐造成石破下台局面。

關稅 川普

延伸閱讀

只是策略？談川普對歐盟新關稅 專家：對參與談判的人來說是一記耳光

不再擅長交易撮合？重返白宮後美國談成協議屈指可數 川普「招牌」恐失色

子彈呼嘯而過右耳慘濺血！川普遇槍擊周年 盟友談他心境轉變：變得更感恩

美台貿易協議快了？外媒曝「口頭有望達成」：但內容有限

相關新聞

川普關稅信恐引爆美歐貿易戰 歐盟主席范德賴恩：歐盟暫停反制延長至8月

日經亞洲報導，美國總統川普十二日宣布八月一日起對歐盟輸美商品開徵百分之卅關稅，引發歐盟震驚與內部矛盾，德國主張盡速達成協...

配合美打擊毒販 墨仍收到高關稅

美國總統川普宣布對來自墨西哥的進口產品徵收百分之卅關稅，並特別點名墨國打擊毒販不力。墨西哥總統薛恩鮑姆十二日表示，墨方與...

抗陸關鍵助力 日本在川普眼中「已經不再特別」

華盛頓郵報報導，日本是美國數十年來的核心安全盟友，也是華府抗衡中國大陸崛起的關鍵助力，不過在被美國總統川普開出百分之廿五...

墨國銷美產品實施30%關稅 台電子業產能恐移轉

美國總統川普宣布對墨西哥銷美產品實施百分之卅對等關稅，由於墨國為近年台商全球布局重鎮，若墨國稅率居高不下，由於包括鴻海、...

只是策略？談川普對歐盟新關稅 專家：對參與談判的人來說是一記耳光

美國總統川普繼續在全球範圍內揮舞關稅大棒。他最新宣布，將向歐盟和墨西哥的進口商品征收30%的關稅。此前數日，這位美國總統已經對20多個國家發出信函，宣布要征收新的關稅。

再度延後報復鋼鋁關稅 歐盟力拚8月1日前與美國達成貿易協議

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，歐盟將繼續延後反擊美國的鋼鋁關稅，同時尋求與美方達成協議，以免輸美商品被課徵30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。