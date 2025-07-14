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抗陸關鍵助力 日本在川普眼中「已經不再特別」
華盛頓郵報報導，日本是美國數十年來的核心安全盟友，也是華府抗衡中國大陸崛起的關鍵助力，不過在被美國總統川普開出百分之廿五關稅後，日本開始意識到，即使身為美國最好的友邦，也未必擁有太多影響力。
專家指出，對川普而言，日本「已經不特別」，這點也讓東京高層不滿。日本前駐美大使指出，日方還是要設法與川普談判，而結果可能是美國大贏、日本小贏。
布魯金斯研究所亞洲政策研究中心主任索里士說：「日本逐漸認清一項艱難的事實，也就是對川普而言，日本並不特別。到頭來，川普看到赤字時，他不會想說這是親密的安全盟友，他眼中只有赤字。」
華郵報導，日本是今年四月起首批與美貿易談判的國家之一，分析人士指出，華府當時希望迅速與東京達成協議，作為對抗美國最大貿易逆差來源國中國的籌碼。
但談判幾乎毫無進展。日本未輕易接受川普要求，尤其考量國內政治，石破政府難以在汽車、鋼鐵與稻米等關鍵產業讓步。日本廿日舉行參議院選舉，執政黨可能失去多數席次，恐造成石破下台局面。
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