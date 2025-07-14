川普關稅信恐引爆美歐貿易戰 歐盟主席范德賴恩：歐盟暫停反制延長至8月

日經亞洲報導，美國總統川普十二日宣布八月一日起對歐盟輸美商品開徵百分之卅關稅，引發歐盟震驚與內部矛盾，德國主張盡速達成協議以保護其產業；而法國等其他成員國則認為不應在美方條件下妥協，且應採取報復措施。專家指出，川普關稅信已增加歐盟報復及美歐貿易戰風險，情況類似先前美中升高關稅、引發金融市場動盪的情勢。

歐盟執行委員會主席范德賴恩十三日表示，歐盟將把對美國關稅反制措施的暫停期限延長到八月初，期望在此期間與美方透過談判找到貿易爭端的解決方案。

歐盟原本針對美國對鋼鋁產品加徵關稅，擬定一套首波反制清單，涉及二一○億歐元的美國商品，原定於十四日到期實施。不過，范德賴恩強調，目前並未考慮動用歐盟的「反脅迫工具」。她表示，「這項工具是為了應對非常特殊的情況而設計，我們還沒走到那個地步」。

許多歐洲領袖對最新稅率感到震驚，法國總統馬克宏強烈主張對美國回以報復關稅，歐洲議會對美關係代表團主席裴尼斐，以及歐洲議會國際貿易委員會主席朗吉均抱持相同看法。

朗吉告訴路透，歐盟應在十四日立即啟動反制措施，美方此舉「對談判而言如同一記耳光，這不是與主要貿易夥伴打交道的方式」。

紐時報導描述，歐盟近期「瘋狂」推動與美談判以拍板貿易協議，這項希望卻在川普最新關稅信後化為泡影。許多歐洲人士原預期關稅落在百分之十起跳，且部分項目可能獲豁免。

范德賴恩曾表態，將在八月一日前繼續努力談判，「同時，也將採取一切必要措施維護歐盟利益，必要時將實施相應反制」。

國際與歐洲事務研究所首席經濟學家歐布萊恩在社群媒體Ｘ發文表示，對輸美歐洲商品課徵百分之卅關稅，將「對貿易造成顯著的破壞性影響」。他補充，美國與歐盟爆發更廣泛貿易戰的可能性增加。