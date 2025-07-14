美國銅關稅細節不明 全球製造業焦慮

美國總統川普日前已宣布，8月1日將對輸美銅材課徵50%關稅，全球製造業主管都正殷切期盼，川普政府能更加釐清政策細節，因為業者的銅料庫存不斷消耗，而且現有原料採購合約也即將屆期，面臨銅價上漲壓力。

白宮迄今都還沒宣布銅關稅政策細節，包括是否適用於銅線及銅棒等半成品，以及是否管制廢銅出口，令全球製造業者備感焦慮。

分析師警告，由於銅料廣泛用於電動車、晶片與國防設備，以及家電與電線，因此永久提高關稅對物價及需求的影響將非常嚴重。

戴姆勒卡車公司北美負責人歐利瑞表示，已對關稅政策模糊備感挫折。鋼鋁供應商一直以關稅為不可抗力為由，要求提高採購價格，該公司一直大力抗拒。戴姆勒卡車第2季銷售額劇減20%，因為物流業者暫停採購卡車。

美國約53%銅料需求仰賴進口，先前由於預期關稅將提高，已有大量銅料湧入美國。分析師指出，製造業在庫存耗盡之前，不會受到關稅的全面衝擊。摩根士丹利商品專家高沃估算，緩衝期有六至九個月，之後50%關稅將開始全面衝擊製造業。

製造業者與投資人仍希望川普政府最終能降低銅關稅。目前美國與其他國家之間的銅價差距約28%，顯示市場尚未完全相信50%稅率將會落實。

巴克萊銀行估計，50%關稅將使傳統汽車每輛成本提高110美元，電動車成本將拉高700美元，但銅料主要是供應商採購，汽車業者只是受到間接影響。